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ЦВК оприлюднила першу інформацію про результати виборів на Волині

ЦВК оприлюднила першу інформацію про результати виборів на Волині
Центральна виборча комісія почала оприлюднювати інформацію про результати місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року.

Зокрема, станом на 16:30 30 жовтня опублікували інформацію про двох обраних сільських голів на Волині.

Першими на сайті ЦВК з’явилися відомості про обраних голову Дубівської сільської ради Ковельського району Романа Троцюка (партія «За майбутнє») та голову Рівненської сільської ради тепер вже цього ж району (а раніше – Любомльського) Юрія Фініковського (самовисування).

Зауважимо, що Роман Троцюк і раніше очолював Дубівську ОТГ, тоді як Юрій Фініковський, який наразі є директором Любомльського краєзнавчого музею, замінить на посту сільського голову Володимира Крижука.

Згодом на сайті ЦВК з’явиться інформація про усіх новообраних депутатів, сільських, селищних та міських голів на Волині. Відстежувати інформацію можна за посиланнями: депутати, голови.

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Теги: ЦКВ, Волинь, депутати, голосування
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