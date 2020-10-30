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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині школярі переходять на дистанційне навчання

У місті на Волині школярі переходять на дистанційне навчання
У Нововолинську через погіршення епідситуації з 2 листопада школярі переходять на дистанційне навчання.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через стрімке поширення коронавірусної інфекції 30 жовтня, йдеться на сайті мерії Нововолинська.

Нагадаємо, що у Нововолинську встановили «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Відповідно до нового карантинного зонування, ухваленого на вчорашньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 00 години 02 листопада місто й надалі залишатиметься у цій епідеміологічній зоні.

Як свідчить статистика, кількість хворих на коронавірус збільшується з кожним днем. За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 21 новий випадок коронавірусної хвороби, а ще 1 випадок хвороби завершився летально. Загалом у Нововлисньку зареєстрували 1129 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. Станом на 30 жовтня хворіє більше 40 освітян міста.

Начальниця управління освіти Ольга Лакиш повідомила, що сьогодні зранку зафіксовані нові випадки інфікування коронавірусом серед працівників освіти, а також і серед дітей. Захворіли 2 працівники ДНЗ №7.

Тому рішенням комісії робота однієї з двох чергових груп у цій дошкільній установі – призупинена, а в інших дитячих садочках чергові групи продовжують працювати.

Комісія з ТЕБ та НС рекомендувала керівникам закладів освіти з наступного понеділка, 2 листопада, перевести школи на дистанційне навчання на період дії «червоної» карантинної зони у місті.

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Теги: Нововолинськ, червона зона карантину, заклади освіти
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