У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
На Майдані Незалежності у Києві водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми.
Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години, повідомляє патрульна поліція Україна.
Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто і зупинився.
Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий.
Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.
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Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години, повідомляє патрульна поліція Україна.
Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто і зупинився.
Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий.
Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.
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