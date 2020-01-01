У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО





Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години,



Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто і зупинився.



Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.



На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий.



Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Майдані Незалежності у Києві водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми.Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години, повідомляє патрульна поліція Україна.Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто і зупинився.Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий.Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.

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