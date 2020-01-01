вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО

У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО
На Майдані Незалежності у Києві водій збив на смерть двох людей, ще троє отримали травми.

Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години, повідомляє патрульна поліція Україна.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто і зупинився.

Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий.

Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, смертельна аварія, Київський Майдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля
Сьогодні, 17:23
У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
У місті на Волині школярі переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 16:44
ЦВК оприлюднила першу інформацію про результати виборів на Волині
Сьогодні, 16:39
Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
У Києві затримали одного з командирів підрозділів бойовиків «ЛНР» У Києві затримали одного з командирів підрозділів бойовиків «ЛНР»
29 жовтень, 15:02
У Києві автобус в'їхав у натовп людей, є загиблий. ФОТО18+ У Києві автобус в'їхав у натовп людей, є загиблий. ФОТО18+
28 жовтень, 20:36
В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ В Німеччині в страшній ДТП загинув молодий волинянин, – ЗМІ
28 жовтень, 18:55
Члени виборчої комісії потрапили у смертельну аварію на Київщині Члени виборчої комісії потрапили у смертельну аварію на Київщині
27 жовтень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля
Сьогодні, 17:23
 0
У центрі Києва Land Rover влетів у натовп людей, є загиблі та травмовані. ВІДЕО
Сьогодні, 17:02
 0
У місті на Волині школярі переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 16:44
 0
ЦВК оприлюднила першу інформацію про результати виборів на Волині
Сьогодні, 16:39
 0
Волинянка прийшла в гості до чоловіка і обікрала його, поки той спав
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8