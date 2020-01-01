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Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні
На Волині вночі та вранці 31 жовтня місцями очікують туман.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що у суботу, 31 жовтня, у Луцьку буде хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11° тепла.

А загалом на Волині 31 жовтня місцями прогнозують невеликий дощ.

"Вночі та вранці подекуди туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла" - йдеться у повідомлені.

1-2 листопада на Волині теж буде хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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