Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні

На Волині вночі та вранці 31 жовтня місцями очікують туман.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що у суботу, 31 жовтня, у Луцьку буде хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11° тепла.А загалом на Волині 31 жовтня місцями прогнозують невеликий дощ."Вночі та вранці подекуди туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла" - йдеться у повідомлені.1-2 листопада на Волині теж буде хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.