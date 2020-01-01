Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на вихідні
Сьогодні, 20:00
На Волині вночі та вранці 31 жовтня місцями очікують туман.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що у суботу, 31 жовтня, у Луцьку буде хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11° тепла.
А загалом на Волині 31 жовтня місцями прогнозують невеликий дощ.
"Вночі та вранці подекуди туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла" - йдеться у повідомлені.
1-2 листопада на Волині теж буде хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що у суботу, 31 жовтня, у Луцьку буде хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11° тепла.
А загалом на Волині 31 жовтня місцями прогнозують невеликий дощ.
"Вночі та вранці подекуди туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла" - йдеться у повідомлені.
1-2 листопада на Волині теж буде хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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