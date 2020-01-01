З наступного місяця сімейним лікарям підвищать зарплату





Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов,



“Вчора уряд прийняв достатньо важливу постанову, яка стосується внесення змін до Програми медичних гарантій. Зокрема, ми збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за кожну укладену декларацію з пацієнтом. Раніше вона становила 600, 48 грн, а тепер становитиме 651,60 грн на рік. Так, якщо лікар уклав з пацієнтами, наприклад, 1 800 декларацій, то додатково заклад отримуватиме в середньому 7 650 грн на місяць. Сума виплати лікарю залежатиме від умов колективного договору кожного окремого медзакладу”, - зазначив очільник МОЗ.



За словами міністра, таке підвищення пов’язане зі значним зростанням навантаження на лікарів первинної ланки через епідемію COVID-19.



“Для нас дуже важливо підтримати сімейних лікарів у цей нелегкий час, зокрема фінансово. Принагідно я би хотів подякувати їм за важку щоденну роботу”, - додав Максим Степанов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів за ініціативою МОЗ прийняв рішення підвищити з 1 листопада поточного року виплати лікарям первинної медичної допомоги за кожну укладену з пацієнтом декларацію. Так, з нинішніх 600,48 грн на рік до 651,60 грн на рік.Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я повідомляє пресслужба установи.“Вчора уряд прийняв достатньо важливу постанову, яка стосується внесення змін до Програми медичних гарантій. Зокрема, ми збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за кожну укладену декларацію з пацієнтом. Раніше вона становила 600, 48 грн, а тепер становитиме 651,60 грн на рік. Так, якщо лікар уклав з пацієнтами, наприклад, 1 800 декларацій, то додатково заклад отримуватиме в середньому 7 650 грн на місяць. Сума виплати лікарю залежатиме від умов колективного договору кожного окремого медзакладу”, - зазначив очільник МОЗ.За словами міністра, таке підвищення пов’язане зі значним зростанням навантаження на лікарів первинної ланки через епідемію COVID-19.“Для нас дуже важливо підтримати сімейних лікарів у цей нелегкий час, зокрема фінансово. Принагідно я би хотів подякувати їм за важку щоденну роботу”, - додав Максим Степанов.

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