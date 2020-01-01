Луцька районна влада – проти «коронавірусного» шпиталю на базі центральної лікарні
Сьогодні, 18:30
Міністерство охорони здоров'я станом на 30 жовтня ще не погодило розміщення тимчасово коронавірусного госпіталю в акушерському відділенні Луцького пологового будинку. Перепрофілювати у міністерстві пропонують три районні лікарні на Волині.
Як розповіла Суспільному виконувачка повноважень начальниці обласного управління охорони здоров'я Людмила Тимощук, - «поки все на рівні перемовин».
Минулого тижня МОЗ на державній комісії з ТЕБ та НС запропонувало Волині перепрофілювати у тимчасові коронавірусні шпиталі ще три лікарні: Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську центральні районні лікарні.
Зі слів Людмили Тимощук Луцька районна влада не погодилася на перепрофілювання ЦРЛ. «Будемо значить обговорювати питання про часткове перепрофілювання якогось із відділень», - каже виконувачка обов'язків начальниці обласного управління охорони здоров'я.
Місцева влада в Іваничівському та Ківерцівському районах ще не дала відповіді на пропозицію МОЗ.
Нагадаємо, в акушерському відділенні пологового вже завершилися роботи з облаштування ліжкомісць для недужих на коронавірусну інфекцію. У тимчасовому шпиталі передбачили 250 ліжок. Нині до них проводять кисневі точки.
«В нас справжня війна з коронавірусом. В будь-який момент може постати питання куди госпіталізовувати хворих на коронавірус», - розповіла Людмила Тимощук. З її слів найбільш заповненні ліжкомісця саме у лікарнях Обласного центру. Станом на ранок 30 жовтня в Обласній клінічній лікарні зайняті 129 ліжок зі 177. 113 пацієнтів отримують кисневу терапію.
Нині триває процес збільшення кількості кисневих точок у 18 медзакладах області, які передбачені для госпіталізації недужих на коронавірус. Як розповіла Людмила Тимощук, цього тижня обласне управління охорони здоров'я зіштовхнулося з новою проблемою - затримка поставок кисневих концентратів і бочок
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Як розповіла Суспільному виконувачка повноважень начальниці обласного управління охорони здоров'я Людмила Тимощук, - «поки все на рівні перемовин».
Минулого тижня МОЗ на державній комісії з ТЕБ та НС запропонувало Волині перепрофілювати у тимчасові коронавірусні шпиталі ще три лікарні: Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську центральні районні лікарні.
Зі слів Людмили Тимощук Луцька районна влада не погодилася на перепрофілювання ЦРЛ. «Будемо значить обговорювати питання про часткове перепрофілювання якогось із відділень», - каже виконувачка обов'язків начальниці обласного управління охорони здоров'я.
Місцева влада в Іваничівському та Ківерцівському районах ще не дала відповіді на пропозицію МОЗ.
Нагадаємо, в акушерському відділенні пологового вже завершилися роботи з облаштування ліжкомісць для недужих на коронавірусну інфекцію. У тимчасовому шпиталі передбачили 250 ліжок. Нині до них проводять кисневі точки.
«В нас справжня війна з коронавірусом. В будь-який момент може постати питання куди госпіталізовувати хворих на коронавірус», - розповіла Людмила Тимощук. З її слів найбільш заповненні ліжкомісця саме у лікарнях Обласного центру. Станом на ранок 30 жовтня в Обласній клінічній лікарні зайняті 129 ліжок зі 177. 113 пацієнтів отримують кисневу терапію.
Нині триває процес збільшення кількості кисневих точок у 18 медзакладах області, які передбачені для госпіталізації недужих на коронавірус. Як розповіла Людмила Тимощук, цього тижня обласне управління охорони здоров'я зіштовхнулося з новою проблемою - затримка поставок кисневих концентратів і бочок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Феодалізм "не конає" і це факт.
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