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Луцька районна влада – проти «коронавірусного» шпиталю на базі центральної лікарні

Луцька районна влада – проти «коронавірусного» шпиталю на базі центральної лікарні
Міністерство охорони здоров'я станом на 30 жовтня ще не погодило розміщення тимчасово коронавірусного госпіталю в акушерському відділенні Луцького пологового будинку. Перепрофілювати у міністерстві пропонують три районні лікарні на Волині.

Як розповіла Суспільному виконувачка повноважень начальниці обласного управління охорони здоров'я Людмила Тимощук, - «поки все на рівні перемовин».

Минулого тижня МОЗ на державній комісії з ТЕБ та НС запропонувало Волині перепрофілювати у тимчасові коронавірусні шпиталі ще три лікарні: Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську центральні районні лікарні.

Зі слів Людмили Тимощук Луцька районна влада не погодилася на перепрофілювання ЦРЛ. «Будемо значить обговорювати питання про часткове перепрофілювання якогось із відділень», - каже виконувачка обов'язків начальниці обласного управління охорони здоров'я.

Місцева влада в Іваничівському та Ківерцівському районах ще не дала відповіді на пропозицію МОЗ.

Нагадаємо, в акушерському відділенні пологового вже завершилися роботи з облаштування ліжкомісць для недужих на коронавірусну інфекцію. У тимчасовому шпиталі передбачили 250 ліжок. Нині до них проводять кисневі точки.

«В нас справжня війна з коронавірусом. В будь-який момент може постати питання куди госпіталізовувати хворих на коронавірус», - розповіла Людмила Тимощук. З її слів найбільш заповненні ліжкомісця саме у лікарнях Обласного центру. Станом на ранок 30 жовтня в Обласній клінічній лікарні зайняті 129 ліжок зі 177. 113 пацієнтів отримують кисневу терапію.

Нині триває процес збільшення кількості кисневих точок у 18 медзакладах області, які передбачені для госпіталізації недужих на коронавірус. Як розповіла Людмила Тимощук, цього тижня обласне управління охорони здоров'я зіштовхнулося з новою проблемою - затримка поставок кисневих концентратів і бочок

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Теги: Луцьк, лікарня, коронавірус, шпиталь
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