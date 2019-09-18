Затримали водія Land Rover, який у центрі Києва збив на смерть двох пішоходів
Сьогодні, 18:55
Поліція затримала водія джипа Land Rover, який сьогодні на Майдані Незалежності збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом.
Про це повідомляє МВС України.
Сам водій після затримання дав свідчення, що втратив свідомість і втратив контроль над управлінням автомобілем.
Наразі водій затриманий поліцією. У нього беруться проби крові і сечі для перевірки факту, чи не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів. Драгер на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але більш точні результати дасть аналіз.
Слідчі поліції Києва пред'являть підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб.
Правила дорожнього руху України чітко вказують: «Забороняється керувати транспортним засоби у хворобливому стані, у стані втоми, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу».
Далі суд буде визначати міру відповідальності громадянина за те, що він допустив загибель двох ні в чому не винних пішоходів і поранив ще чотирьох.
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Про це повідомляє МВС України.
Сам водій після затримання дав свідчення, що втратив свідомість і втратив контроль над управлінням автомобілем.
Наразі водій затриманий поліцією. У нього беруться проби крові і сечі для перевірки факту, чи не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів. Драгер на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але більш точні результати дасть аналіз.
Слідчі поліції Києва пред'являть підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб.
Правила дорожнього руху України чітко вказують: «Забороняється керувати транспортним засоби у хворобливому стані, у стані втоми, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу».
Далі суд буде визначати міру відповідальності громадянина за те, що він допустив загибель двох ні в чому не винних пішоходів і поранив ще чотирьох.
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