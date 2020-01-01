У громаді поблизу Луцька утеплять навчальний заклад





Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише



Замовником виступає Княгининівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради.



Тендерні пропозиції приймають до 12 листопада, розпочнуть аукціон 12 листопада.



Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.



Очікувана вартість становить 1,84 мільйона гривень.



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