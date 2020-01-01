У громаді поблизу Луцька утеплять навчальний заклад
Сьогодні, 02:48
Капітальний ремонт з утеплення фасаду спортивного залу та їдальні Княгининівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на вулиці Соборній, 92 в селі Княгининок коштуватиме до 1,84 мільйона гривень.
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online.
Замовником виступає Княгининівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради.
Тендерні пропозиції приймають до 12 листопада, розпочнуть аукціон 12 листопада.
Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 1,84 мільйона гривень.
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Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь Online.
Замовником виступає Княгининівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Княгининівської сільської ради.
Тендерні пропозиції приймають до 12 листопада, розпочнуть аукціон 12 листопада.
Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 1,84 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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