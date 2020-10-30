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В місті на Волині амбулаторія прийматиме лише «ковідних» хворих

В місті на Волині амбулаторія прийматиме лише «ковідних» хворих
У Нововолинську одна з амбулаторій прийматиме лише пацінєтів хворих або з підозрою на коронавірус.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Головна лікарка Центру ПМСД Ольга Попіка повідомила, що з 2 листопада 2020 року амбулаторія ЗПСМ №4 (приміщення колишньої дитячої поліклініки) прийматиме тільки пацієнтів, хворих на COVID -19, та з підозрою на коронавірусну інфекцію дорослих і дітей.

Із амбулаторії ЗПСМ №2, яка розташована у провулку Поштовому (приміщення центру зайнятості) та амбулаторії ЗПСМ №3, що знаходиться на пр.Дружби, 19, сімейних лікарів перевели в амбулаторію ЗПСМ №4.

Лікарі-педіатри Кальчук А.О, Малесик Г.І, Ковальова І.С. здійснюватимуть прийом пацієнтів в амбулаторії ЗПСМ №3, а лікарі-педіатри Шевчук І.С. та Корець С.О. - в амбулаторії ЗПСМ №2.

У цих амбулаторіях прийматимуть тільки дітей з неінфекційними захворюваннями та проводитимуть планові огляди і щеплення.

В амбулаторії ЗПСМ №1 (5-й мікрорайон, 6) прийом хворих на коронавірусну інфекцію, буде проходити у каб. №6.

Уточнити інформацію про графік роботи своїх сімейних лікарів можна за телефоном кол-центру 0977738260 з 8.00 до 18.00 год.

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Теги: Нововолинськ, амбулаторія, коронавірус
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