Волинянин 30 років живе без паспорта





Про це пише



У позові заявник пише, що народився у Любитові, тут же у 1971 році закінчив середню школу. 12 серпня 1974 року отримав паспорт громадянина СРСР. Разом з тим вказує, що не мав змоги змінити паспорт Радянського Союзу та своєчасно не оформив паспорт громадянина України, але причини – не називає. Наразі, у зв’язку з відсутністю документів виникає низка проблем, зокрема з оформленням та призначенням пенсії.



У серпні 2020 року він звернувся до Ковельського районного відділу Управління Державної міграційної служби України у Волинській області для оформлення паспорта громадянина України, однак отримав відмову та роз’яснення про необхідність звернення до суду для підтвердження належності до громадянства України та факту постійного проживання на території України станом на 24 серпня та 13 листопада 1991 року.



Любитівська сільська рада видала довідку про те, що цей чоловік проживає без реєстрації із липня 1991 року по даний час у Любитові.



Ковельський міськрайонний суд задовольнив позовну заяву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Любитів Ковельського району чоловік тридцять років мешкає без паспорта і тільки зараз, перед пенсією, взявся за виготовлення документа. Тож чоловіку довелось звернутись до суду.Про це пише Ковель медіа У позові заявник пише, що народився у Любитові, тут же у 1971 році закінчив середню школу. 12 серпня 1974 року отримав паспорт громадянина СРСР. Разом з тим вказує, що не мав змоги змінити паспорт Радянського Союзу та своєчасно не оформив паспорт громадянина України, але причини – не називає. Наразі, у зв’язку з відсутністю документів виникає низка проблем, зокрема з оформленням та призначенням пенсії.У серпні 2020 року він звернувся до Ковельського районного відділу Управління Державної міграційної служби України у Волинській області для оформлення паспорта громадянина України, однак отримав відмову та роз’яснення про необхідність звернення до суду для підтвердження належності до громадянства України та факту постійного проживання на території України станом на 24 серпня та 13 листопада 1991 року.Любитівська сільська рада видала довідку про те, що цей чоловік проживає без реєстрації із липня 1991 року по даний час у Любитові.Ковельський міськрайонний суд задовольнив позовну заяву.

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