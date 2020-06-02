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На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО

На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
У селі Суходоли Володимир-Волинського району місцева жителька Мар’яна Трубіцина розмалювала транспортну зупинку в стилі петриківського розпису. На ній зазначили і дату заснування села – 1570-й рік.

Як розповіла БУГу ініціаторка та художниця Мар’яна Трубіцина, така ідея у неї виникла ще на початку карантину. Планували втілити задум до престольного свята в Суходолах – 14-го вересня, проте через карантинні обмеження і запровадження “червоної зони” це зробили пізніше.

На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО

Художниця працювала над розписом чотири пари вихідних, трохи у п’ятниці, та у суботи-неділі, адже працює в Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості керівником гуртка образотворчого мистецтва.

Спонсорські кошти для реалізації ідеї залучив голова громади Ігор Пальонка.

“За кошти сільського бюджету закуплялась біла фарба, це 500 гривень. Інше – на спонсорських засадах. Загалом, орієнтовно, це вартувало 5 тисяч гривень. Зупинку відшпаклювали, нанесли основу. Плануємо разом із художницею оновити ще 2 таких зупинки – в селах Новосілки та Дігтів”, – розповів Пальонка.

На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО
На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО

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Теги: зупинка, петриківський розпис, Суходоли
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