На Волині художниця розмалювала зупинку «петриківкою». ФОТО

Мар’яна Трубіцина розмалювала транспортну зупинку в стилі петриківського розпису. На ній зазначили і дату заснування села – 1570-й рік.



Як розповіла





Художниця працювала над розписом чотири пари вихідних, трохи у п’ятниці, та у суботи-неділі, адже працює в Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості керівником гуртка образотворчого мистецтва.



Спонсорські кошти для реалізації ідеї залучив голова громади Ігор Пальонка.



“За кошти сільського бюджету закуплялась біла фарба, це 500 гривень. Інше – на спонсорських засадах. Загалом, орієнтовно, це вартувало 5 тисяч гривень. Зупинку відшпаклювали, нанесли основу. Плануємо разом із художницею оновити ще 2 таких зупинки – в селах Новосілки та Дігтів”, – розповів Пальонка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Суходоли Володимир-Волинського району місцева жителькарозмалювала транспортну зупинку в стилі петриківського розпису. На ній зазначили і дату заснування села – 1570-й рік.Як розповіла БУГу ініціаторка та художниця Мар’яна Трубіцина, така ідея у неї виникла ще на початку карантину. Планували втілити задум до престольного свята в Суходолах – 14-го вересня, проте через карантинні обмеження і запровадження “червоної зони” це зробили пізніше.Художниця працювала над розписом чотири пари вихідних, трохи у п’ятниці, та у суботи-неділі, адже працює в Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості керівником гуртка образотворчого мистецтва.Спонсорські кошти для реалізації ідеї залучив голова громади“За кошти сільського бюджету закуплялась біла фарба, це 500 гривень. Інше – на спонсорських засадах. Загалом, орієнтовно, це вартувало 5 тисяч гривень. Зупинку відшпаклювали, нанесли основу. Плануємо разом із художницею оновити ще 2 таких зупинки – в селах Новосілки та Дігтів”, – розповів Пальонка.

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