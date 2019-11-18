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Українців за кордоном запрошують написати диктант національної єдності

Українців за кордоном запрошують написати диктант національної єдності
Українців, що проживають за кордоном, запрошують долучитися до написання "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це пишуть українські дипломатичні представнитва.

Зокрема, Посольство України у Північній Македонії запрошує українців, які проживають у країні, долучитися до ювілейного ХХ радіодиктанту "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада о 8:00 за Скоп'є.

У Посольстві України в ОАЕ також пропонують долучитися до участі у заході.

Також Консульство України у місті Сан-Паулу (Бразилія) запрошує українських громадян написати диктант.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.

Трансляція відбудеться:

- радіо — UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення — UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;
- Інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка Українське радіо

Детальніше можна ознайомитися за посиланням.

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Теги: диктант, національна єдність
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Українці в Україні.За кордоном заробітчани в вишиванках
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