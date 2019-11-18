Українців за кордоном запрошують написати диктант національної єдності





Як передає



Зокрема, Посольство України у Північній Македонії запрошує українців, які проживають у країні, долучитися до ювілейного ХХ радіодиктанту "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада о 8:00 за Скоп'є.



У Посольстві України в ОАЕ також пропонують долучитися до участі у заході.



Також Консульство України у місті Сан-Паулу (Бразилія) запрошує українських громадян написати диктант.



Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.



Трансляція відбудеться:



- радіо — UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;

- телебачення — UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;

- Інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка Українське радіо



Детальніше можна ознайомитися за

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