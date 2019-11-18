Українців за кордоном запрошують написати диктант національної єдності
Сьогодні, 07:37
Українців, що проживають за кордоном, запрошують долучитися до написання "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада.
Як передає Укрінформ, про це пишуть українські дипломатичні представнитва.
Зокрема, Посольство України у Північній Македонії запрошує українців, які проживають у країні, долучитися до ювілейного ХХ радіодиктанту "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада о 8:00 за Скоп'є.
У Посольстві України в ОАЕ також пропонують долучитися до участі у заході.
Також Консульство України у місті Сан-Паулу (Бразилія) запрошує українських громадян написати диктант.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.
Трансляція відбудеться:
- радіо — UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення — UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;
- Інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка Українське радіо
Детальніше можна ознайомитися за посиланням.
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Як передає Укрінформ, про це пишуть українські дипломатичні представнитва.
Зокрема, Посольство України у Північній Македонії запрошує українців, які проживають у країні, долучитися до ювілейного ХХ радіодиктанту "Всеукраїнського диктанту національної єдності", що відбудеться 9 листопада о 8:00 за Скоп'є.
У Посольстві України в ОАЕ також пропонують долучитися до участі у заході.
Також Консульство України у місті Сан-Паулу (Бразилія) запрошує українських громадян написати диктант.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі та телеглядачі можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.
Трансляція відбудеться:
- радіо — UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення — UA: Перший, UA: Культура та регіональне суспільне телебачення;
- Інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка Українське радіо
Детальніше можна ознайомитися за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Українці в Україні.За кордоном заробітчани в вишиванках
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