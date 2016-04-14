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Актор Михайло Єфремов відбуватиме покарання в СІЗО Москви

Актор Михайло Єфремов відбуватиме покарання в СІЗО Москви
Відомий російський актор Михайло Єфремов, засуджений за аварію зі смертельними наслідками, висловив бажання відбувати ув'язнення в загоні господарського обслуговування при московському СІЗО-5 ("Водник").

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Фейсбуці член Громадської спостережної комісії Москви Марина Литвинович.

Згідно із законом, засуджений може залишитися відбувати термін у СІЗО, якщо адміністрація не заперечує проти цього. Ув'язнені господарського загону живуть не в камерах, а в кімнатах, вони мають право на щовечірні дзвінки. Їм дозволяють побачення з рідними. Зазвичай вони працюють як електрики, слюсарі, кухарі або комірники.

За словами члена ОНК, практично 100% працюючих у госзагоні звільняються з УДО, тобто виходять раніше терміну.

Єфремов раніше заявляв, що хотів би організувати тюремний театр.

«У СІЗО-5 є прекрасний зал, там проходять різні культурні заходи для співробітників і госзагону. Так що Єфремов, дійсно, зможе там виступати перед публікою, читати п'єси і навіть, якщо вийти, створити тюремний театр», - зазначила Литвинович.

Нагадаємо, що ДТП за участю Єфремова сталося 8 червня на Садовому кільці у Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого Сергій Захаров від отриманих травм помер. На момент аварії артист був п'яний.

3 вересня Єфремов у суді визнав вину у справі про смертельне ДТП, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов на момент зіткнення перебував на пасажирському місці.

8 вересня Пресненський суд Москви засудив Михайла Єфремова до 8 років колонії. 22 жовтня Московський міський суд пом'якшив покарання відомому акторові Михайлу Єфремову у справі про смертельне ДТП у центрі Москви з восьми років колонії до 7,5 років.

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Теги: актор, ДТП, суд, Єфремов, СІЗО, покарання
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