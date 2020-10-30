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В Італії «коронавірусний рекорд» – 31 тисяча інфікованих за добу

В Італії «коронавірусний рекорд» – 31 тисяча інфікованих за добу
Протягом останньої доби в Італії зафіксували новий рекорд: хворобу COVID-19 підтвердили у 31 084 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Протягом останньої доби від коронавірусу в Італії померли 199 осіб.

Сьогоднішній показник кількості нових випадків захворюваності на COVID-19 становить рекордну кількість добових випадків хвороби з початку пандемії коронавірусу в Італії.

Загалом в Італії від початку епідемії зафіксували вже понад 647 тисяч випадків захворювання на COVID-19, з них понад 38 тисяч стали летальними.

Водночас одужали від недуги 283 567 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 жовтня у світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Зокрема, 1 186 388 осіб не вижили, 32 995 820 одужали.


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Теги: Італія, коронавірус, рекорд, статистика
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