На Волині зґвалтована у 13 років дівчина народила дитину: підозрюють вітчима
Сьогодні, 22:45
Підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної пасербиці 63-річного волинянина взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За принципової позиції прокурорів Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури суд обрав підозрюваному у зґвалтуванні волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство вважає, що 63-річний чоловік поглумився над пасербицею, яка згодом народила від нього дитину.
Нині йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За принципової позиції прокурорів Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури суд обрав підозрюваному у зґвалтуванні волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство вважає, що 63-річний чоловік поглумився над пасербицею, яка згодом народила від нього дитину.
Нині йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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