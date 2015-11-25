Українці представили бойовий дрон-камікадзе «Грім». ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
Українці розробили бойовий безпілотник-камікадзе ST-35 "Грім". Його напередодні презентувало науково-виробниче підприємство "Атлон-Авіа".
Про випробування цього дрона повідомляли у вересні 2020 року, пише "Український мілітарний портал".
Його використання дозволить виконувати вогневі завдання з максимальною ефективністю. Також це може забезпечити мінімальні супутні втрати, зокрема серед цивільного населення. Це є перевагою ST-35 "Грім" у порівнянні з традиційними артилерійськими засобами.
Під час презентації безпілотного авіаційного комплексу розробники розповіли про його склад, бойові можливості, а також показали мобільну та переносну версії.
Що відомо про ST-35 "Грім"
Це засіб для високоточного ураження цілей. Безпілотний комплекс може вражати цілі на закритих позиціях та використовувати різні типи бойових частин.
Основні характеристики боєприпасу:
- може розганятися до 120 кілометрів на годину;
- максимальна тривалість польоту – 60 хвилин;
- злітна вага – 10 кілограмів, вага бойової частини – 3,5 кілограма;
- ймовірність ураження цілі – 0,95.
Особливістю безпілотника є використання мультикоптера. Він дозволяє збільшити тривалість та дальність польоту. А також призначений для вертикального запуску баражуючого боєприпасу, а також ретрансляції сигналів управління та даних корисного навантаження.
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Про випробування цього дрона повідомляли у вересні 2020 року, пише "Український мілітарний портал".
Його використання дозволить виконувати вогневі завдання з максимальною ефективністю. Також це може забезпечити мінімальні супутні втрати, зокрема серед цивільного населення. Це є перевагою ST-35 "Грім" у порівнянні з традиційними артилерійськими засобами.
Під час презентації безпілотного авіаційного комплексу розробники розповіли про його склад, бойові можливості, а також показали мобільну та переносну версії.
Що відомо про ST-35 "Грім"
Це засіб для високоточного ураження цілей. Безпілотний комплекс може вражати цілі на закритих позиціях та використовувати різні типи бойових частин.
Основні характеристики боєприпасу:
- може розганятися до 120 кілометрів на годину;
- максимальна тривалість польоту – 60 хвилин;
- злітна вага – 10 кілограмів, вага бойової частини – 3,5 кілограма;
- ймовірність ураження цілі – 0,95.
Особливістю безпілотника є використання мультикоптера. Він дозволяє збільшити тривалість та дальність польоту. А також призначений для вертикального запуску баражуючого боєприпасу, а також ретрансляції сигналів управління та даних корисного навантаження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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