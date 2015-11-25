Українці представили бойовий дрон-камікадзе «Грім». ВІДЕО





Про випробування цього дрона повідомляли у вересні 2020 року, пише



Його використання дозволить виконувати вогневі завдання з максимальною ефективністю. Також це може забезпечити мінімальні супутні втрати, зокрема серед цивільного населення. Це є перевагою ST-35 "Грім" у порівнянні з традиційними артилерійськими засобами.



Під час презентації безпілотного авіаційного комплексу розробники розповіли про його склад, бойові можливості, а також показали мобільну та переносну версії.



Що відомо про ST-35 "Грім"

Це засіб для високоточного ураження цілей. Безпілотний комплекс може вражати цілі на закритих позиціях та використовувати різні типи бойових частин.



Основні характеристики боєприпасу:



- може розганятися до 120 кілометрів на годину;

- максимальна тривалість польоту – 60 хвилин;

- злітна вага – 10 кілограмів, вага бойової частини – 3,5 кілограма;

- ймовірність ураження цілі – 0,95.



Особливістю безпілотника є використання мультикоптера. Він дозволяє збільшити тривалість та дальність польоту. А також призначений для вертикального запуску баражуючого боєприпасу, а також ретрансляції сигналів управління та даних корисного навантаження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці розробили бойовий безпілотник-камікадзе ST-35 "Грім". Його напередодні презентувало науково-виробниче підприємство "Атлон-Авіа".Про випробування цього дрона повідомляли у вересні 2020 року, пише "Український мілітарний портал" Його використання дозволить виконувати вогневі завдання з максимальною ефективністю. Також це може забезпечити мінімальні супутні втрати, зокрема серед цивільного населення. Це є перевагою ST-35 "Грім" у порівнянні з традиційними артилерійськими засобами.Під час презентації безпілотного авіаційного комплексу розробники розповіли про його склад, бойові можливості, а також показали мобільну та переносну версії.Це засіб для високоточного ураження цілей. Безпілотний комплекс може вражати цілі на закритих позиціях та використовувати різні типи бойових частин.Основні характеристики боєприпасу:- може розганятися до 120 кілометрів на годину;- максимальна тривалість польоту – 60 хвилин;- злітна вага – 10 кілограмів, вага бойової частини – 3,5 кілограма;- ймовірність ураження цілі – 0,95.Особливістю безпілотника є використання мультикоптера. Він дозволяє збільшити тривалість та дальність польоту. А також призначений для вертикального запуску баражуючого боєприпасу, а також ретрансляції сигналів управління та даних корисного навантаження.

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