ВООЗ повідомила про рекордні понад 505 тисяч нових випадків COVID-19 у світі впродовж доби





Про це повідомляє



При цьому в усьому світі зафіксували вже 1 178 475 смертей від коронавірусу.



Лідерами антирейтингу захворюваності стали США (80 384 випадки впродовж доби, 8 763 682 заражень за весь час, 226 132 смертей), Індія (48 648 заражень за добу, 8 088 851 випадок за весь час, 121 090 смертей), Бразилія (28 629 випадків за добу, 5 468 270 - за весь час, 158 456 смертей), Росія (18 283 - за добу, 1 599 976 - за весь час, 27 656 смертей), Франція (47 637 - за добу, 1 250 705 - за весь час, 35 719 смертей).



Понад 1 млн заражень за весь час пандемії також зафіксували в Іспанії, Аргентині, Колумбії.



Нагадаємо, в Україні 29 жовтня зафіксували 8 312 нових випадків коронавірусу, 173 людини померли, загалом лабораторно підтвердили 378 729 випадків, із них 7 041 - летальний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж доби 29 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків коронавірусу COVID-19.Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.При цьому в усьому світі зафіксували вже 1 178 475 смертей від коронавірусу.Лідерами антирейтингу захворюваності стали США (80 384 випадки впродовж доби, 8 763 682 заражень за весь час, 226 132 смертей), Індія (48 648 заражень за добу, 8 088 851 випадок за весь час, 121 090 смертей), Бразилія (28 629 випадків за добу, 5 468 270 - за весь час, 158 456 смертей), Росія (18 283 - за добу, 1 599 976 - за весь час, 27 656 смертей), Франція (47 637 - за добу, 1 250 705 - за весь час, 35 719 смертей).Понад 1 млн заражень за весь час пандемії також зафіксували в Іспанії, Аргентині, Колумбії.Нагадаємо, в Україні 29 жовтня зафіксували 8 312 нових випадків коронавірусу, 173 людини померли, загалом лабораторно підтвердили 378 729 випадків, із них 7 041 - летальний.

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