В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні





Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на пресслужбу НБУ.



Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.



На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.



На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов".Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на пресслужбу НБУ.Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.

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