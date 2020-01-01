В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні
Сьогодні, 17:24
Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов".
Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на пресслужбу НБУ.
Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.
На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.
На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.
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Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на пресслужбу НБУ.
Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.
На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.
На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.
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