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В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні

В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні
Національний банк України від 2 листопада вводить в обіг пам'ятну монету "Андрій Ромоданов".

Монета номіналом 2 гривні виконана з металу нейзильбер. Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на пресслужбу НБУ.

Її діаметр 31 міліметр. Тираж – 30 тисяч одиниць.

На одній стороні знаходиться портрет Ромоданова, роки його життя і рельєфне зображення мозку людини.

На іншій – державний Герб України, напис "Україна", логотип монетного двору і рік випуску.

В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні

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Теги: Україна, гроші
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