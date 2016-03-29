Українських спостерігачів не впустили на вибори в Грузії





Про це повідомила голова постійної делегації України в ПАРЄ, депутат ВР від Слуги народу Єлизавета Ясько, - повідомляє видання



За її словами, близько 30 депутатів з трьох фракцій планували бути спостерігачами на парламентських виборах в Грузії на запрошення партії Єдиний національний рух, очолюваної Михайлом Саакашвілі.



При цьому всі депутати Ради реєструвалися як спостерігачі на сайті грузинського Центрвиборчкому, наголосила Ясько.



Нагадаємо, що міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані заявила, що якщо колишній президент Михайло Саакашвілі прибуде до Грузії, його відразу затримають на кордоні.



Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що стане прем’єром країни в разі перемоги його партії Єдиний національний рух на парламентських виборах, намічених на 31 жовтня.

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