На Волині відновлять рух одного із поїздів

На Волині відновлять рух потяга сполученням "Ковель - Заболоття".Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня депутатка Заболотівської селищної радиЗа дорученням громади жінка звернулася до Офісу президента з проханням посприяти відновлення руху потяга "Ковель - Заболоття". Ольга Головій контактувала з представником Офісу президента Володимиром Гоєм та опублікувала їхню переписку щодо відновлення руху потяга.Подаємо текст допису без змін:"<29.10, 08:07> Olga:Доброго ранку!Нагадую, ви обіцяли сьогодні вирішити питання дизель- потяга з очільником "Укрзалізниці".Дуже прошу вас, не відкидайте цього питання у далеку шухляду, ми у вас віримо.<29.10, 10:17> Володимир Гой- Офіс Президента:Доброго! Памятаю, чекаю відповіді<29.10, 10:22> Olga:Гаразд.Дасте знати.<29.10, 10:31> Володимир Гой- Офіс Президента:Ваш лист уже у Криклія, чекаємо на реакцію<29.10, 10:31> Olga: Ок.<29.10, 17:44> Olga:Перепрошую, та чи є реакція на лист і кінцеве рішення відновити маршрут. Не зважте за настирливість, це болюче і необхідне, тому маю " дотиснути" питання, так як соромно перед людьми, що і на найвищому рівні відбувається те саме, що і на нижчих рівнях, порожні обіцянки і ніякого зрушення.<29.10, 17:47> Володимир Гой- Офіс Президента:Ще нема, чекаємо, Міністр написав, що по результату мені відпишеться<29.10, 18:04> Olga: Гаразд.Дякую.<30.10, 20:28> Володимир Гой- Офіс Президента:Добрый день. Львовска дорога назначила 4 поезда Ковель-Заболотье-Ковель з 02.11.2020. Будь-ласка згадайте при нагоді людям, що наш Президент дбає про людей!<30.10, 20:37> Olga: Доброго дня! Щиро дякую вам, Володимире за вирішення нашого болючого питання! Звісно ж проінформую людей.На все добре!".