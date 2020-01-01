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31 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

31 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Цього дня світ відзначає Хеловін, Міжнародний день Чорного моря, День семи мільярдів, Всесвітній день економії, День темної матерії, Всесвітній день міст і скандинавський Новий рік (Зимові ночі).

Про це йдеться на стоірнках видання УНІАН.

Православна церква 31 жовтня вшановує пам'ять святого Луки. Інші назви свята: "Лука", "День святого Луки", "Лука голодний". Особливою стравою цього дня була цибуля. 31 жовтня було прийнято молитися святому Луці про добрі стосунки в родині, про злагоду та кохання між чоловіком і дружиною. До нього також зверталися по допомогу рибалки й городники.

Що сьогодні не можна робити

У День святого Луки не можна нікому позичати сіль. Навіть якщо попросив близький або родич - віддасте сімейне щастя. Є також заборони на свято Хеловін. Не можна обертатися, якщо вночі почули за спиною кроки. Не залишайте вікна та двері відчиненими, щоб духи не пробралися в будинок. Також не залишайте на ніч білизну на вулиці або на балконі. Вона притягне нещастя.

Прикмети на 31 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ріжки місяця спрямовані на північ - буде суха і вітряна погода, на південь - до вогкості та дощу;

- блідий місяць - буде дощ;

- сніг не випав - тепла погода ще протримається.

31 жовтня іменини
Іменини у Йосипа, Давида, Миколи, Андрія, Івана та Сергія.

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Теги: свято, традиції, прикмети
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