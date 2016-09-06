У Луцьку шукають розробника плану організації території Державного історико-культурного заповідника





Відкриті торги для пошуку розробника плану адміністрація заповідника оголосила 28 жовтня. Тендерні пропозиції прийматимуть до 13 листопада, коли й має розпочатися аукціон, - повідомляє



Очікувана вартість послуги становить 700 тисяч гривень.



Розроблення плану організації території включатиме визначення культурного потенціалу та технічного стану пам’яток Старого міста для застосування оптимального режиму їх збереження та використання, реставрації та відтворення, а також опрацювання функціонального та охоронного зонування території заповідника для подальшого розвитку його туристично-рекреаційного та суспільно-освітнього потенціалу.



Виконавець має ознайомитися з територією та об’єктами; дослідити стан пам’яток і об’єктів культурної спадщини, розташованих на території заповідника; звірити геопідоснову з натурою; визначити територію дослідження; провести фотозйомку та виготовити геотопографічну зйомку території заповідника; опрацювати науково-проєктну, науково-дослідну та облікову документацію, що зберігається у фондах заповідника; скласти перелік наявної документації; виконати детальну фотофіксацію сучасного стану об’єктів заповідника; розробити план організації території заповідника відповідно до чинних вимог із виявленням втрачених об’єктів комплексу, які визначають його планувальну та просторову побудову; зробити аналіз архітектурно-ландшафтного потенціалу заповідника; розробити історико-архітектурну довідку, проєкт функціонального зонування території заповідника; визначити межі зон охорони загальної території заповідника; надати пропозиції щодо розширення меж загальної території заповідника, функціонального використання центральної частини заповідника, розвитку його туристично-рекреаційного потенціалу.



План організації території Державного історико-культурного заповідника в місті Луцьку мають підготувати до 31 грудня 2021 року.

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