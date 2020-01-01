На Волині ремонтуватимуть дорогу за 120 мільйонів





Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення на ділянці км 26+890 – км 47+200 коштуватимуть понад 120 мільйонів гривень, - повідомляє



Надавача послуг визначать через відкриті торги.



Організовує аукціон служба автомобільних доріг у Волинській області.



Тендерні пропозиції приймають до 29 листопада, розпочнуть аукціон 4 січня 2021 року.



Період надання послуг – до кінця 2021 року.



Очікувана вартість становить 128,926 мільйона гривень.

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