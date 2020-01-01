На Волині ремонтуватимуть дорогу за 120 мільйонів
Сьогодні, 14:48
На Волині планують зробити ремонт дороги державного значення Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів.
Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення на ділянці км 26+890 – км 47+200 коштуватимуть понад 120 мільйонів гривень, - повідомляє ВолиньOnline.
Надавача послуг визначать через відкриті торги.
Організовує аукціон служба автомобільних доріг у Волинській області.
Тендерні пропозиції приймають до 29 листопада, розпочнуть аукціон 4 січня 2021 року.
Період надання послуг – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 128,926 мільйона гривень.
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Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення на ділянці км 26+890 – км 47+200 коштуватимуть понад 120 мільйонів гривень, - повідомляє ВолиньOnline.
Надавача послуг визначать через відкриті торги.
Організовує аукціон служба автомобільних доріг у Волинській області.
Тендерні пропозиції приймають до 29 листопада, розпочнуть аукціон 4 січня 2021 року.
Період надання послуг – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 128,926 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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