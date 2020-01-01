Міністр охорони здоров'я хоче, щоб українців штрафували за відсутність маски





Зокрема про введення штрафів та можливість накладати санкції на порушників одразу на місціх, - про це повідомляє



Як повідомив глава МОЗ під час брифінгу, ще в липні урядом був поданий законопроєкт до Верховної ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок, утім його досі ще не розглянули.



"Там чітко визначено, який штраф за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил", — розповів Степанов.



За словами міністра охорони здоров'я, законопроєкт передбачає, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.



Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів розповів, що на порядку денному наступної сесії Ради знаходиться законопроєкт, який дозволить правоохоронним органам складати протокол і штрафувати порушників, які не дотримуються карантинних заходів, одразу на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов закликав Верховну раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за відсутність маски.Зокрема про введення штрафів та можливість накладати санкції на порушників одразу на місціх, - про це повідомляє Суспільне. Як повідомив глава МОЗ під час брифінгу, ще в липні урядом був поданий законопроєкт до Верховної ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок, утім його досі ще не розглянули."Там чітко визначено, який штраф за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він складає від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил", — розповів Степанов.За словами міністра охорони здоров'я, законопроєкт передбачає, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів розповів, що на порядку денному наступної сесії Ради знаходиться законопроєкт, який дозволить правоохоронним органам складати протокол і штрафувати порушників, які не дотримуються карантинних заходів, одразу на місці.

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