На Волині померла лікарка, яка хворіла на коронавірус

Корнейчук Валентина Андріївна.



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“Сьогодні пішла з життя наш сімейний лікар, колега, Корнейчук Валентина Андріївна. Колектив КНП ” НЦПМСД” та адміністрація закладу висловлює щирі співчуття доньці та сину, з приводу важкої втрати, смерті мами. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Царство Небесне та Вічна Пам’ять. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи”, – йдеться на сторінці медзакладу КНП “НЦПМСД” у фейсбуці.



68-річна лікарка хворіла на коронавірус, лікувалася в Боголюбах. Жінка мала супутні захворювання.



Про смертельний випадок від коронавірусу у Нововолинську повідомляють і на сайті міськради.



Там зазначають, що за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтверджено 21 новий випадок коронавірусної хвороби. 30 людей одужали. Один випадок хвороби завершився летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-го жовтня пішла з життя сімейний лікар Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомогиПро це повідомляє БУГ. “Сьогодні пішла з життя наш сімейний лікар, колега, Корнейчук Валентина Андріївна. Колектив КНП ” НЦПМСД” та адміністрація закладу висловлює щирі співчуття доньці та сину, з приводу важкої втрати, смерті мами. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Царство Небесне та Вічна Пам’ять. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи”, – йдеться на сторінці медзакладу КНП “НЦПМСД” у фейсбуці.68-річна лікарка хворіла на коронавірус, лікувалася в Боголюбах. Жінка мала супутні захворювання.Про смертельний випадок від коронавірусу у Нововолинську повідомляють і на сайті міськради.Там зазначають, що за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтверджено 21 новий випадок коронавірусної хвороби. 30 людей одужали. Один випадок хвороби завершився летально.

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