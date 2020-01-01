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На Волині померла лікарка, яка хворіла на коронавірус

На Волині померла лікарка, яка хворіла на коронавірус
31-го жовтня пішла з життя сімейний лікар Нововолинського Центру первинної медико-санітарної допомоги Корнейчук Валентина Андріївна.

Про це повідомляє БУГ.

“Сьогодні пішла з життя наш сімейний лікар, колега, Корнейчук Валентина Андріївна. Колектив КНП ” НЦПМСД” та адміністрація закладу висловлює щирі співчуття доньці та сину, з приводу важкої втрати, смерті мами. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Царство Небесне та Вічна Пам’ять. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи”, – йдеться на сторінці медзакладу КНП “НЦПМСД” у фейсбуці.

68-річна лікарка хворіла на коронавірус, лікувалася в Боголюбах. Жінка мала супутні захворювання.

Про смертельний випадок від коронавірусу у Нововолинську повідомляють і на сайті міськради.

Там зазначають, що за останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтверджено 21 новий випадок коронавірусної хвороби. 30 людей одужали. Один випадок хвороби завершився летально.

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Теги: Волинь, смерть
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