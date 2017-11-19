Помер виконавець ролі Джеймса Бонда





Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани", - повідомляє



Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках. Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Убивство у Східному експресі", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".



Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".



У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер шотландський актор, лауреат премії "Оскар" Шон Коннері. Йому було 90 років.Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани", - повідомляє ВВС. Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках. Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Убивство у Східному експресі", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя.

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