Помер виконавець ролі Джеймса Бонда
Сьогодні, 15:29
Помер шотландський актор, лауреат премії "Оскар" Шон Коннері. Йому було 90 років.
Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани", - повідомляє ВВС.
Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках. Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Убивство у Східному експресі", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".
Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".
У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя.
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Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани", - повідомляє ВВС.
Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках. Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Убивство у Східному експресі", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".
Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".
У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя.
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