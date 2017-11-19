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Помер виконавець ролі Джеймса Бонда

Помер виконавець ролі Джеймса Бонда
Помер шотландський актор, лауреат премії "Оскар" Шон Коннері. Йому було 90 років.

Світову славу він здобув передусім завдяки ролі Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах "бондіани", - повідомляє ВВС.

Загалом на його рахунку - ролі у понад 70 стрічках. Серед найвідоміших фільмів, де знявся Коннері, - "Убивство у Східному експресі", "Недоторкані" та "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Його акторська кар'єра тривала кілька десятиліть. Окрім "Оскара", на його рахунку - дві нагороди BAFTA та три "Золотих глобуси".

У серпні Шон Коннері відсвяткував своє 90-річчя.

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Теги: смерть, культура, кінематограф
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