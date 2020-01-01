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Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада
У перший день листопада в Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Луцька та області буде хмарна погода без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.

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Теги: Луцьк, Волинь, погода
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