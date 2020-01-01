Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Луцька та області буде хмарна погода без істотних опадів.



Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перший день листопада в Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Луцька та області буде хмарна погода без істотних опадів.Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.

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