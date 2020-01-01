Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
У перший день листопада в Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Луцька та області буде хмарна погода без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Луцька та області буде хмарна погода без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині діє унікальний музей раритетних автомобілів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада
Сьогодні, 20:00
Україна купить ескадрилью американських винищувачів
Сьогодні, 19:32
Ротань викликав у юнацьку збірну України ексгравця «Волині»
Сьогодні, 18:07