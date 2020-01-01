На Волині екоінспектори шукатимуть паліїв сухого листя





Про це в програмі “Актуально” на Анатолій Гламазда. Пише



Посадовець зазначив, що якщо людина спалює листя на відкритих територіях, то штраф – 6 тисяч гривень, а якщо на власному подвір’ї, тоді йдеться про статтю 82 Кодексу про адмінправопорушення щодо не належного поводження із відходами. Тоді штраф менший – від 340 гривень до 1360 гривень.



На Волині вже цього сезону був випадок коли одну і ту ж людину оштрафували двічі. Після повторного спалення листя штраф був максимальний.



«Вкінці серпня і на початку вересня інспектори активно контролювали спалення сухої трави на полях, а вже з наступного тижня більш активно будуть проводити рейди, аби не допустити спалення листя», – додав Анатолій Гламазда.



Еколог зазначає, що спалення листя призводить до забруднення повітря, як наслідок проблемами зі здоров’ям людей, це може бути як кашель так і алергічні реакції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року за спалювання трави чи листя доведеться платити штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 000 гривень до 6120 гривень.Про це в програмі “Актуально” на 12 каналі розповів заступник начальника одного із відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області. Пише Вісник Посадовець зазначив, що якщо людина спалює листя на відкритих територіях, то штраф – 6 тисяч гривень, а якщо на власному подвір’ї, тоді йдеться про статтю 82 Кодексу про адмінправопорушення щодо не належного поводження із відходами. Тоді штраф менший – від 340 гривень до 1360 гривень.На Волині вже цього сезону був випадок коли одну і ту ж людину оштрафували двічі. Після повторного спалення листя штраф був максимальний.«Вкінці серпня і на початку вересня інспектори активно контролювали спалення сухої трави на полях, а вже з наступного тижня більш активно будуть проводити рейди, аби не допустити спалення листя», – додав Анатолій Гламазда.Еколог зазначає, що спалення листя призводить до забруднення повітря, як наслідок проблемами зі здоров’ям людей, це може бути як кашель так і алергічні реакції.

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