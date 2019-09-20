На Волині митник брав хабарі за ввезення «євроблях»





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області пише



З кінця 2017 року по 7 червня 2018 року старший державний інспектор митного поста «Піща» отримував неправомірну вигоду від власників авто на іноземній реєстрації, які ввозили їх на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення до 1 року».



Так, з’ясувавши, що один чоловік планує ввезти до України 15 автомобілів на іноземній реєстрації через пункт пропуску Пулемець, митник попросив у нього за це по 400 доларів за кожне авто. Натомість він обіцяв не перевіряти митні документи.



За чотири почергово ввезених автомобілі митник отримав 950 доларів, ще 450 доларів він отримав за неперешкоджання ввезенню одразу шести автомобілів. Остання партія була з чотирьох автівок, за неї хабарник отримав 675 доларів.



Окрім того, обвинувачений намагався уникнути наслідків дисциплінарного провадження відносно нього, запропонувавши заступнику начальника митного поста «Піща» 475 доларів, аби той вплинув на рішення. Заступник отримав від нього 275 доларів поблизу власного будинку. Після цього вищевказані особи були одразу ж затримані працівниками СБУ.



Відзначимо, що прокурор та митник-хабарник уклали угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її, призначивши обвинуваченому покарання у виді штрафу 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень. Окрім того, суд позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах стороком на два роки.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектор митного поста «Піща» Волинської митниці ДФС за окрему плату безперешкодно дозволяв ввозити до України автомобілі на єврономерах.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду Волинської області пише ІА «Волинські новини» З кінця 2017 року по 7 червня 2018 року старший державний інспектор митного поста «Піща» отримував неправомірну вигоду від власників авто на іноземній реєстрації, які ввозили їх на митну територію України в режимі «тимчасове ввезення до 1 року».Так, з’ясувавши, що один чоловік планує ввезти до України 15 автомобілів на іноземній реєстрації через пункт пропуску Пулемець, митник попросив у нього за це по 400 доларів за кожне авто. Натомість він обіцяв не перевіряти митні документи.За чотири почергово ввезених автомобілі митник отримав 950 доларів, ще 450 доларів він отримав за неперешкоджання ввезенню одразу шести автомобілів. Остання партія була з чотирьох автівок, за неї хабарник отримав 675 доларів.Окрім того, обвинувачений намагався уникнути наслідків дисциплінарного провадження відносно нього, запропонувавши заступнику начальника митного поста «Піща» 475 доларів, аби той вплинув на рішення. Заступник отримав від нього 275 доларів поблизу власного будинку. Після цього вищевказані особи були одразу ж затримані працівниками СБУ.Відзначимо, що прокурор та митник-хабарник уклали угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її, призначивши обвинуваченому покарання у виді штрафу 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень. Окрім того, суд позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах стороком на два роки.

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