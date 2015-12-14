вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

26-річний професійний футболіст раптово помер під час матчу з друзями

26-річний професійний футболіст раптово помер під час матчу з друзями
Професійний спортсмен з Індії Скотт Де Соуза помер на футбольному полі під час дружнього матчу з друзями. Гравцеві було 26 років.

Трагедія сталася в четвер, 29 жовтня. Про це повідомляє 24 канал з посиланням Indian Express.

Під час матчу зі своїми друзями Скотт Де Соуза в якийсь момент впав на штучне поле стадіону. Товариші по команді викликали швидку допомогу футболістові.

Друзі доставили Де Соузу в лікарню, де лікарі зафіксували смерть футболіста від зупинки серця. Зазначається, що в ході матчу Де Соуза скаржився на проблеми з диханням.

Що відомо про Скотта Де Соузу
Де Соуза представляв Індію на міні-турнірі, організованому в Китаї у 2017 році, а також брав участь в турнірі імені Неймара в Бразилії у 2018-му.

Також Де Соуза відомий за виступами за команди елітного дивізіону чемпіонату Індії "Юніон Банк" і "Ейр Індіа".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футболіст, помер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині матір з донькою вийшли заміж за двох братів
Сьогодні, 04:08
26-річний професійний футболіст раптово помер під час матчу з друзями
Сьогодні, 03:20
Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль
Сьогодні, 02:27
В Україні завантаженість лікарень для пацієнтів з Covid-19 наближається до 70%
Сьогодні, 01:34
На Волині жінку спіймали на браконьєрстві
Сьогодні, 00:23
Схожі новини
Помер легендарний футболіст «Дніпра» Помер легендарний футболіст «Дніпра»
14 грудень, 2015, 18:14
В Україні ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу В Україні ще один переобраний міський голова помер від коронавірусу
30 жовтень, 12:24
Помер голова концерну Samsung Помер голова концерну Samsung
26 жовтень, 05:16
У Луцьку помер відомий лікар-онколог У Луцьку помер відомий лікар-онколог
25 жовтень, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині матір з донькою вийшли заміж за двох братів
Сьогодні, 04:08
 0
26-річний професійний футболіст раптово помер під час матчу з друзями
Сьогодні, 03:20
 0
Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль
Сьогодні, 02:27
 0
В Україні завантаженість лікарень для пацієнтів з Covid-19 наближається до 70%
Сьогодні, 01:34
 0
На Волині жінку спіймали на браконьєрстві
Сьогодні, 00:23
 0
Медіа
відео
1/8