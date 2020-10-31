Зміни з 1 листопада: здорожчання газу, новації на дорогах та курс долара





Що зміниться в Україні з 1 листопада 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі



Карантин

В Україні можуть посилити карантинні правила. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за 15 тис. нових випадків захворювання Covid-19 а добу у країні можуть переглянути карантинні обмеження.



У жовтні щодобовий приріст нових випадків коронавірусу максимально піднімався до рівня 8 752, але в листопаді ситуація може погіршитися.



Нове зонування з 2 листопада

У червону зону увійшли Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та місто Бориспіль.



У помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Бердянськ, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Конотоп, Ізюм.



У жовтій зоні будуть Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка.



У зеленій зоні тільки Горностаївський і Скадовський райони Херсонської області.



Вибори

У великих містах із населенням понад 75 тис. осіб, де жоден із кандидатів у мери не набрав більше 50% голосів, протягом трьох тижнів має відбутися другий тур виборів.



Водночас у ЦВК не виключають, що другий тур виборів може відбутися не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів.



Тарифи

В Україні зросте ціна газу для населення. У листопаді 2020 року Нафтогаз встановив ціну на газ для населення на рівні 6,33 грн/куб. м. з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставлення).



У порівнянні з жовтнем вартість блакитного палива зросла майже на 35%.



Зростання ціни газу пов’язане з опалювальним сезоном.



Ті, хто підключив тариф Річний у попередні місяці, продовжать платити за газ за вартістю того періоду.



Зросте тариф на передачу електроенергії для бізнесу і промисловості. 7 жовтня відбулося засідання НКРЕКУ, на якому ухвалили рішення підвищити тариф на передачу електроенергії на 30%.



Курс долара

У листопаді ситуація на валютному ринку України залишатиметься напруженою, розповів інвестиційний аналітик Європейського аналiтичного центру Вадим Бардась.



За його словами, курс долара у листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн.



Канікули

2 листопада для школярів закінчаться канікули. Навчальний процес у школах має відновитися в понеділок, але не всі українські школярі сядуть за парти.



Залежно від епідемічної ситуації в регіоні, місцева влада ухвалюватиме рішення про форму навчання.



Зміни на дорогах

В Україні на дорогах посилять заходи безпеки. З 1 листопада крім лежачих поліцейських на дорогах країни почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.



Новими засобами заспокоєння руху шляхи будуть обладнувати під час ремонту або модернізації, а також під час будівництва та реконструкції.



З 1 листопада у Києві починає діяти сезонне обмеження швидкості. На столичних дорогах максимальний ліміт незалежно від кількості смуг, присутності роздільника та інших інженерних особливостей зменшується від 80 до 50 км/год.



Укрпошта

З 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних. За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів і зменшити черги у відділеннях, що актуально в зв’язку з пандемією коронавірусу.



Туризм

Єгипет звільнив українських туристів від візового збору. За рішенням єгипетського уряду, всі туристи, які прибувають до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року.



Україна починає оформлення е-віз громадянам трьох країн. З 1 листопада 2020 року Міністерство закордонних справ України починає оформлення громадянам Таїланду, М’янми і Лаосу українських електронних віз.



КПП на Донбасі

10 листопада запланували відкриття двох контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі Золоте і Щастя. Представники української делегації в Тристоронньої контактній групі заявили, що біля Золотого ремонт дороги після обстрілів за останній рік закінчується, а інфраструктура обох пунктів готова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У листопаді в Україні здорожчає газ для населення, а на дорогах почнуть з’являтися нові обмежувачі швидкості.Що зміниться в Україні з 1 листопада 2020 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV В Україні можуть посилити карантинні правила. Головний санітарний лікар Україниповідомив, що за 15 тис. нових випадків захворювання Covid-19 а добу у країні можуть переглянути карантинні обмеження.У жовтні щодобовий приріст нових випадків коронавірусу максимально піднімався до рівня 8 752, але в листопаді ситуація може погіршитися.У червону зону увійшли Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та місто Бориспіль.У помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Бердянськ, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Конотоп, Ізюм.У жовтій зоні будуть Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка.У зеленій зоні тільки Горностаївський і Скадовський райони Херсонської області.У великих містах із населенням понад 75 тис. осіб, де жоден із кандидатів у мери не набрав більше 50% голосів, протягом трьох тижнів має відбутися другий тур виборів.Водночас у ЦВК не виключають, що другий тур виборів може відбутися не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів.В Україні зросте ціна газу для населення. У листопаді 2020 року Нафтогаз встановив ціну на газ для населення на рівні 6,33 грн/куб. м. з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставлення).У порівнянні з жовтнем вартість блакитного палива зросла майже на 35%.Зростання ціни газу пов’язане з опалювальним сезоном.Ті, хто підключив тариф Річний у попередні місяці, продовжать платити за газ за вартістю того періоду.Зросте тариф на передачу електроенергії для бізнесу і промисловості. 7 жовтня відбулося засідання НКРЕКУ, на якому ухвалили рішення підвищити тариф на передачу електроенергії на 30%.У листопаді ситуація на валютному ринку України залишатиметься напруженою, розповів інвестиційний аналітик Європейського аналiтичного центруЗа його словами, курс долара у листопаді коливатиметься в межах 28-29 грн.2 листопада для школярів закінчаться канікули. Навчальний процес у школах має відновитися в понеділок, але не всі українські школярі сядуть за парти.Залежно від епідемічної ситуації в регіоні, місцева влада ухвалюватиме рішення про форму навчання.В Україні на дорогах посилять заходи безпеки. З 1 листопада крім лежачих поліцейських на дорогах країни почнуть використовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.Новими засобами заспокоєння руху шляхи будуть обладнувати під час ремонту або модернізації, а також під час будівництва та реконструкції.З 1 листопада у Києві починає діяти сезонне обмеження швидкості. На столичних дорогах максимальний ліміт незалежно від кількості смуг, присутності роздільника та інших інженерних особливостей зменшується від 80 до 50 км/год.З 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних. За словами глави Мінінфраструктури, це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів і зменшити черги у відділеннях, що актуально в зв’язку з пандемією коронавірусу.Єгипет звільнив українських туристів від візового збору. За рішенням єгипетського уряду, всі туристи, які прибувають до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року.Україна починає оформлення е-віз громадянам трьох країн. З 1 листопада 2020 року Міністерство закордонних справ України починає оформлення громадянам Таїланду, М’янми і Лаосу українських електронних віз.10 листопада запланували відкриття двох контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі Золоте і Щастя. Представники української делегації в Тристоронньої контактній групі заявили, що біля Золотого ремонт дороги після обстрілів за останній рік закінчується, а інфраструктура обох пунктів готова.

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