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Іноземцям заборонили в'їзд до Білорусі

Іноземцям заборонили в'їзд до Білорусі
Білорусь з 1 листопада тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства.

У Держприкордонкомітеті Білорусі сказали, що таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу.

"З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19", – йдеться в повідомленні.

Тим часом 29 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон. Закрили пункти пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.

У заторах на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв.

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Теги: Білорусь, кордон, заборона, в'їзд
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