Іноземцям заборонили в'їзд до Білорусі





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"З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19", – йдеться в повідомленні.



Тим часом 29 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон. Закрили пункти пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.



У заторах на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білорусь з 1 листопада тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства. Держприкордонкомітеті Білорусі сказали, що таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу."З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19", – йдеться в повідомленні.Тим часдоручив закрити державний кордон. Закрили пункти пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.У заторах на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв.

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