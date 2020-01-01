Іноземцям заборонили в'їзд до Білорусі
Сьогодні, 22:46
Білорусь з 1 листопада тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства.
У Держприкордонкомітеті Білорусі сказали, що таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу.
"З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19", – йдеться в повідомленні.
Тим часом 29 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон. Закрили пункти пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.
У заторах на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв.
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У Держприкордонкомітеті Білорусі сказали, що таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу.
"З 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної Covid-19", – йдеться в повідомленні.
Тим часом 29 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон. Закрили пункти пропуску з Польщею, Латвією, Литвою та Україною.
У заторах на кордонах застрягли сотні автомобілів, а от роботу аеропортів ніхто не зупиняв.
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