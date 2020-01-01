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На Волині жінку спіймали на браконьєрстві

На Волині жінку спіймали на браконьєрстві
Суддя Іваничівського районного суду розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли від Управління Державного агентства рибного господарства про притягнення до адміністративної відповідальності жінки за незаконну риболовлю.

Про це йдеться в постанові суду від 20-го жовтня, – передає Район.Іваничі.

20 липня о 12:00 жінка незаконно рибалила забороненим знаряддям лову кустарного виробництва, виготовленим із сіткоспастевих матеріалів у річці Західний Буг біля села Литовеж, Іваничівського району. Під час лову жодної риби не спіймала, тобто шкоди державі не заподіяла. Вилов здійснювала з берега.

Суд постановив визнати винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 85 КУпАП та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень з конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення (екран з нитки білого кольору).

Також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.


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Теги: жінка, рибалка, браконьєрство, суд, штраф
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