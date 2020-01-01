На Волині жінку спіймали на браконьєрстві
Сьогодні, 00:23
Суддя Іваничівського районного суду розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли від Управління Державного агентства рибного господарства про притягнення до адміністративної відповідальності жінки за незаконну риболовлю.
Про це йдеться в постанові суду від 20-го жовтня, – передає Район.Іваничі.
20 липня о 12:00 жінка незаконно рибалила забороненим знаряддям лову кустарного виробництва, виготовленим із сіткоспастевих матеріалів у річці Західний Буг біля села Литовеж, Іваничівського району. Під час лову жодної риби не спіймала, тобто шкоди державі не заподіяла. Вилов здійснювала з берега.
Суд постановив визнати винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 85 КУпАП та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень з конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення (екран з нитки білого кольору).
Також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.
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Про це йдеться в постанові суду від 20-го жовтня, – передає Район.Іваничі.
20 липня о 12:00 жінка незаконно рибалила забороненим знаряддям лову кустарного виробництва, виготовленим із сіткоспастевих матеріалів у річці Західний Буг біля села Литовеж, Іваничівського району. Під час лову жодної риби не спіймала, тобто шкоди державі не заподіяла. Вилов здійснювала з берега.
Суд постановив визнати винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 85 КУпАП та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень з конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення (екран з нитки білого кольору).
Також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.
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