На Волині жінку спіймали на браконьєрстві





Про це йдеться в постанові суду від 20-го жовтня, – передає



20 липня о 12:00 жінка незаконно рибалила забороненим знаряддям лову кустарного виробництва, виготовленим із сіткоспастевих матеріалів у річці Західний Буг біля села Литовеж, Іваничівського району. Під час лову жодної риби не спіймала, тобто шкоди державі не заподіяла. Вилов здійснювала з берега.



Суд постановив визнати винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 85 КУпАП та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень з конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення (екран з нитки білого кольору).



Також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Іваничівського районного суду розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли від Управління Державного агентства рибного господарства про притягнення до адміністративної відповідальності жінки за незаконну риболовлю.Про це йдеться в постанові суду від 20-го жовтня, – передає Район.Іваничі 20 липня о 12:00 жінка незаконно рибалила забороненим знаряддям лову кустарного виробництва, виготовленим із сіткоспастевих матеріалів у річці Західний Буг біля села Литовеж, Іваничівського району. Під час лову жодної риби не спіймала, тобто шкоди державі не заподіяла. Вилов здійснювала з берега.Суд постановив визнати винною жінку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 85 КУпАП та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень з конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення (екран з нитки білого кольору).Також доведеться сплатити судовий збір в розмірі 420 гривень.

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