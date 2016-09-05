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Податок на дороге авто: повідомили, скільки сплатили волиняни

Податок на дороге авто: повідомили, скільки сплатили волиняни
Оподаткування вартісних авто протягом січня-вересня 2020 року додало місцевим бюджетам Волині 2,1 мільйона гривень транспортного податку.

Найбільшу суму находжень транспортного податку за звітний період сплатили у Луцьку – 927 тисяч гривень, та у Луцькому районі – 542 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДПС у Волинській області.

У Головному правлінні ДПС у Волинській області звертаються до власників вартісних транспортних засобів з проханням не зволікати зі сплатою транспортного податку.

"Якщо ви власник легкового автомобіля, з року випуску якого минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2020 році – 1,77 млн гривень), варто подбати про сплату транспортного податку".

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.

Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно.

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Теги: податок, авто
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