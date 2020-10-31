Велика Британія запроваджує жорсткий карантин

Борис Джонсон, пишуть



Рішення ухвалили через кілька годин після того, як Велика Британія подолала рубіж в один мільйон випадків коронавірусу.



Зупинка на місяць вступить в силу з четверга, 5 листопада.



"Ми повинні діяти зараз, щоб стримати осінній сплеск", – сказав Джонсон.



В результаті суворої ізоляції будуть закриті паби, ресторани і другорядні підприємства, зокрема перукарні і тренажерні зали. Школи, університети та дитячі майданчики залишаться відкритими.



Люди зможуть залишати свої будинки тільки з певних причин: освіта, робота (якщо вони не можуть працювати з дому), покупка продуктів харчування, за станом здоров’я або для занять спортом і відпочинку на свіжому повітрі.



Нові правила діятимуть до 2 грудня, після чого Джонсон сподівається, що вірус буде під контролем, щоб Англія знову могла боротися з ним на регіональному рівні.



Нині у Великії Британії зареєстрували понад 1 мільйон підтверджених випадків, в суботу виявили 21 915 нових випадків.



Зареєстрували також 326 нових смертей, в результаті чого кількість загиблих становить 46 555 осіб.



За оцінкою Управління національної статистики, 1 з 100 людей в Англії хворіє на Covid-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У найближчі дні у Великій Британії введуть другу національну ізоляцію. Про це заявив британський прем’єр-міністр, пишуть Факти Рішення ухвалили через кілька годин після того, як Велика Британія подолала рубіж в один мільйон випадків коронавірусу.Зупинка на місяць вступить в силу з четверга, 5 листопада."Ми повинні діяти зараз, щоб стримати осінній сплеск", – сказав Джонсон.В результаті суворої ізоляції будуть закриті паби, ресторани і другорядні підприємства, зокрема перукарні і тренажерні зали. Школи, університети та дитячі майданчики залишаться відкритими.Люди зможуть залишати свої будинки тільки з певних причин: освіта, робота (якщо вони не можуть працювати з дому), покупка продуктів харчування, за станом здоров’я або для занять спортом і відпочинку на свіжому повітрі.Нові правила діятимуть до 2 грудня, після чого Джонсон сподівається, що вірус буде під контролем, щоб Англія знову могла боротися з ним на регіональному рівні.Нині у Великії Британії зареєстрували понад 1 мільйон підтверджених випадків, в суботу виявили 21 915 нових випадків.Зареєстрували також 326 нових смертей, в результаті чого кількість загиблих становить 46 555 осіб.За оцінкою Управління національної статистики, 1 з 100 людей в Англії хворіє на Covid-19.

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