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Велика Британія запроваджує жорсткий карантин

Велика Британія запроваджує жорсткий карантин
У найближчі дні у Великій Британії введуть другу національну ізоляцію. Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, пишуть Факти.

Рішення ухвалили через кілька годин після того, як Велика Британія подолала рубіж в один мільйон випадків коронавірусу.

Зупинка на місяць вступить в силу з четверга, 5 листопада.

"Ми повинні діяти зараз, щоб стримати осінній сплеск", – сказав Джонсон.

В результаті суворої ізоляції будуть закриті паби, ресторани і другорядні підприємства, зокрема перукарні і тренажерні зали. Школи, університети та дитячі майданчики залишаться відкритими.

Люди зможуть залишати свої будинки тільки з певних причин: освіта, робота (якщо вони не можуть працювати з дому), покупка продуктів харчування, за станом здоров’я або для занять спортом і відпочинку на свіжому повітрі.

Нові правила діятимуть до 2 грудня, після чого Джонсон сподівається, що вірус буде під контролем, щоб Англія знову могла боротися з ним на регіональному рівні.

Нині у Великії Британії зареєстрували понад 1 мільйон підтверджених випадків, в суботу виявили 21 915 нових випадків.

Зареєстрували також 326 нових смертей, в результаті чого кількість загиблих становить 46 555 осіб.

За оцінкою Управління національної статистики, 1 з 100 людей в Англії хворіє на Covid-19.


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Теги: Великобританія, коронавірус, локдаун
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