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Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль

Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль
В обласному центрі Волині чоловік викрав з автомобіля мисливський карабін, травматичний пістолет, тепловізор та низку інших речей на 116 тисяч гривень.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, 13 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в автомобілі «Ford S150» поблизу будинку №2 на вулиці Набережній, вкрав з салону травматичний пістолет, приціл нічного бачення, тепловізор, мисливський карабін «REMINGTON MODEL 700» та інші речі. Цим власнику авто він завдав збитків на 116 тисяч 608 гривень.

У подальшому зловмисник зберігав крадену зброю на території поблизу мосту, який слугує переходом через річку Стохід, що на виїзді з селища Любешів у напрямку села Судче. Там її і виявили правоохоронці.

Відзначимо, що між крадієм та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного терміну.

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Теги: автомобіль, крадіжка, карабін, приціл, суд
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