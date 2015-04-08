Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль
Сьогодні, 02:27
В обласному центрі Волині чоловік викрав з автомобіля мисливський карабін, травматичний пістолет, тепловізор та низку інших речей на 116 тисяч гривень.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.
Так, 13 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в автомобілі «Ford S150» поблизу будинку №2 на вулиці Набережній, вкрав з салону травматичний пістолет, приціл нічного бачення, тепловізор, мисливський карабін «REMINGTON MODEL 700» та інші речі. Цим власнику авто він завдав збитків на 116 тисяч 608 гривень.
У подальшому зловмисник зберігав крадену зброю на території поблизу мосту, який слугує переходом через річку Стохід, що на виїзді з селища Любешів у напрямку села Судче. Там її і виявили правоохоронці.
Відзначимо, що між крадієм та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного терміну.
Зображення ілюстративне
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.
Так, 13 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в автомобілі «Ford S150» поблизу будинку №2 на вулиці Набережній, вкрав з салону травматичний пістолет, приціл нічного бачення, тепловізор, мисливський карабін «REMINGTON MODEL 700» та інші речі. Цим власнику авто він завдав збитків на 116 тисяч 608 гривень.
У подальшому зловмисник зберігав крадену зброю на території поблизу мосту, який слугує переходом через річку Стохід, що на виїзді з селища Любешів у напрямку села Судче. Там її і виявили правоохоронці.
Відзначимо, що між крадієм та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного терміну.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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