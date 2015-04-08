Мисливський карабін, тепловізор та оптичний приціл: у Луцьку обікрали автомобіль





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, 13 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в автомобілі «Ford S150» поблизу будинку №2 на вулиці Набережній, вкрав з салону травматичний пістолет, приціл нічного бачення, тепловізор, мисливський карабін «REMINGTON MODEL 700» та інші речі. Цим власнику авто він завдав збитків на 116 тисяч 608 гривень.



У подальшому зловмисник зберігав крадену зброю на території поблизу мосту, який слугує переходом через річку Стохід, що на виїзді з селища Любешів у напрямку села Судче. Там її і виявили правоохоронці.



Відзначимо, що між крадієм та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного терміну.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік викрав з автомобіля мисливський карабін, травматичний пістолет, тепловізор та низку інших речей на 116 тисяч гривень.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, 13 грудня минулого року обвинувачений, перебуваючи в автомобілі «Ford S150» поблизу будинку №2 на вулиці Набережній, вкрав з салону травматичний пістолет, приціл нічного бачення, тепловізор, мисливський карабін «REMINGTON MODEL 700» та інші речі. Цим власнику авто він завдав збитків на 116 тисяч 608 гривень.У подальшому зловмисник зберігав крадену зброю на території поблизу мосту, який слугує переходом через річку Стохід, що на виїзді з селища Любешів у напрямку села Судче. Там її і виявили правоохоронці.Відзначимо, що між крадієм та прокурором була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив, призначивши злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного терміну.Зображення ілюстративне

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