В Україні завантаженість лікарень для пацієнтів з Covid-19 наближається до 70%





Найгірша ситуація з лікарняними ліжками в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях, пишуть



Найкраща ситуація із зайнятістю ліжок спостерігається в Тернопільській області – 54,9%.



Крім того, у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на Covid-19. У середньому в Україні цей показник становить 246,4 – норма 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області – 467,7.



В Україні станом на ранок 31 жовтня на коронавірус захворіли ще 8 752 людини, від початку пандемії вже 387 481 хворий.



Загалом повністю подолати хворобу вдалося 158 928 пацієнтам, померли – 7 196 людей.



Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Києві (781), Донецькій (749) та Харківській (622) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 31 жовтня в Україні лікарняні ліжка зайняті вже на 67,2%. В жодній області цей показник не становить нижче 50%.Найгірша ситуація з лікарняними ліжками в Одеській (87,4%), Житомирській (85,9%) і Полтавській (85,4%) областях, пишуть Факти Найкраща ситуація із зайнятістю ліжок спостерігається в Тернопільській області – 54,9%.Крім того, у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на Covid-19. У середньому в Україні цей показник становить 246,4 – норма 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області – 467,7.В Україні станом на ранок 31 жовтня на коронавірус захворіли ще 8 752 людини, від початку пандемії вже 387 481 хворий.Загалом повністю подолати хворобу вдалося 158 928 пацієнтам, померли – 7 196 людей.Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Києві (781), Донецькій (749) та Харківській (622) областях.

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