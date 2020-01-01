Коронавірус вражає нещадно: медпрацівники «ковідного» госпіталю просять волинян дотримуватись заходів безпеки. ВІДЕО
31 жовтень, 23:38
130 людей у стаціонарі, з них майже 100 – під киснем. Щодня пацієнти "ковідного" госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні вдихають по 2 тонни кисню.
Запасу в бочках вистачає на 10 днів. Тому потреба в дихальному газі зростає, адже він один із головних препаратів у лікуванні коронавірусу. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.
Кількість хворих росте. Волинська обласна клінічна лікарня розширює свою кисневу мережу й закликає всіх не ігнорувати елементарні засоби безпеки.
До цього закликає в соціальному ролику.
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Запасу в бочках вистачає на 10 днів. Тому потреба в дихальному газі зростає, адже він один із головних препаратів у лікуванні коронавірусу. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.
Кількість хворих росте. Волинська обласна клінічна лікарня розширює свою кисневу мережу й закликає всіх не ігнорувати елементарні засоби безпеки.
До цього закликає в соціальному ролику.
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