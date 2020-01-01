Коронавірус вражає нещадно: медпрацівники «ковідного» госпіталю просять волинян дотримуватись заходів безпеки. ВІДЕО





Запасу в бочках вистачає на 10 днів. Тому потреба в дихальному газі зростає, адже він один із головних препаратів у лікуванні коронавірусу. Про це йдеться в сюжеті



Кількість хворих росте. Волинська обласна клінічна лікарня розширює свою кисневу мережу й закликає всіх не ігнорувати елементарні засоби безпеки.



До цього закликає в соціальному ролику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 130 людей у стаціонарі, з них майже 100 – під киснем. Щодня пацієнти "ковідного" госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні вдихають по 2 тонни кисню.Запасу в бочках вистачає на 10 днів. Тому потреба в дихальному газі зростає, адже він один із головних препаратів у лікуванні коронавірусу. Про це йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка Кількість хворих росте. Волинська обласна клінічна лікарня розширює свою кисневу мережу й закликає всіх не ігнорувати елементарні засоби безпеки.До цього закликає в соціальному ролику.

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