Ранок 1 листопада: в Україні за добу виявили 7 959 випадків коронавірусу, на Волині – 230

В Україні станом на 1 листопада підтвердили лабораторно 395 440 випадків коронавірусної інфекції, з них за добу - 7 959.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.За минулу добу від ускладень недуги померли 110 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 7 306 летальних випадків.Загалом одужало 161 441 пацієнт, з них за останню добу - 2 513. Хворіють нині 226 693 особи.На Волині за останню добу зареєстрували 230 нових випадків хвороби. В області від початку пандемії померли 272 особи, за минулу добу один випадок недуги завершився летально. Одужало станом на 1 листопада 7 893 особи. Загальна кількість захворілих в області - 5 619.