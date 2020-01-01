Ранок 1 листопада: в Україні за добу виявили 7 959 випадків коронавірусу, на Волині – 230
Сьогодні, 09:12
В Україні станом на 1 листопада підтвердили лабораторно 395 440 випадків коронавірусної інфекції, з них за добу - 7 959.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За минулу добу від ускладень недуги померли 110 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 7 306 летальних випадків.
Загалом одужало 161 441 пацієнт, з них за останню добу - 2 513. Хворіють нині 226 693 особи.
На Волині за останню добу зареєстрували 230 нових випадків хвороби. В області від початку пандемії померли 272 особи, за минулу добу один випадок недуги завершився летально. Одужало станом на 1 листопада 7 893 особи. Загальна кількість захворілих в області - 5 619.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За минулу добу від ускладень недуги померли 110 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 7 306 летальних випадків.
Загалом одужало 161 441 пацієнт, з них за останню добу - 2 513. Хворіють нині 226 693 особи.
На Волині за останню добу зареєстрували 230 нових випадків хвороби. В області від початку пандемії померли 272 особи, за минулу добу один випадок недуги завершився летально. Одужало станом на 1 листопада 7 893 особи. Загальна кількість захворілих в області - 5 619.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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