Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 09:40
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.411, а продаж – 28.571.
Євро при купівлі становить – 33.051, продажу – 33.365.
Курс російського рубля: купівля – 0.342, продаж – 0.365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.100, продаж – 7.281.
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Євро при купівлі становить – 33.051, продажу – 33.365.
Курс російського рубля: купівля – 0.342, продаж – 0.365.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.100, продаж – 7.281.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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