Одна смерть і 230 нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу





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Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 33, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 25, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 5, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 41, Локачинський район – 5, Любомльський район – 7, Любешівський район – 12, Луцький район – 12, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 8, Турійський район – 7, Шацький район – 3.



Загалом станом на 1 листопада в області зареєстрували 13 784 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 751 у дітей та 1 329 у медичних працівників. Одужало 7 843 особи, з них 473 дитини та 918 медичних працівники. 272 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).



Коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 3223 (в т. ч. 79 летальних)

Луцький район – 1190 (в т. ч. 22 летальних)

м. Нововолинськ – 1162 (в т. ч. 24 летальних)

Володимир-Волинський район – 1195 (в т. ч. 13 летальних)

Горохівський район – 626 (в т. ч. 14 летальних)

Іваничівський район – 343 (в т. ч. 8 летальних)

Камінь-Каширський район – 527 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1324 (в т. ч. 18 летальних)

Ковельський район – 1187 (в т. ч. 25 летальних)

Локачинський район – 178

Любомльський район – 324 (в т. ч. 1 летальний)

Любешівський район – 469 (в т. ч. 9 летальних)

Маневицький район – 639 (в т. ч. 16 летальних)

Ратнівський район – 417 (в т.ч. 12 летальних)

Рожищенський район – 339 (в т. ч. 11 летальних)

Старовижівський район – 188 (в т.ч. 3 летальних)

Турійський район – 324 ( в т. ч. 4 летальний)

Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)



Всього з початку року зареєстрували 15 445 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 230 повідомлень про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 77 401 особу. За останню добу обстежили 907 осіб.



Методом ІФА на COVID-19 провели 76 965 обстежень. За останню добу обстежили — 75 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за останню добу зареєстрували 230 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 115 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м.Нововолинськ – 1).Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ Україний ".Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 33, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 25, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 5, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 41, Локачинський район – 5, Любомльський район – 7, Любешівський район – 12, Луцький район – 12, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 8, Турійський район – 7, Шацький район – 3.Загалом станом на 1 листопада в області зареєстрували 13 784 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 751 у дітей та 1 329 у медичних працівників. Одужало 7 843 особи, з них 473 дитини та 918 медичних працівники. 272 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 3223 (в т. ч. 79 летальних)Луцький район – 1190 (в т. ч. 22 летальних)м. Нововолинськ – 1162 (в т. ч. 24 летальних)Володимир-Волинський район – 1195 (в т. ч. 13 летальних)Горохівський район – 626 (в т. ч. 14 летальних)Іваничівський район – 343 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район – 527 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1324 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район – 1187 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район – 178Любомльський район – 324 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район – 469 (в т. ч. 9 летальних)Маневицький район – 639 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 417 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район – 339 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район – 188 (в т.ч. 3 летальних)Турійський район – 324 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)Всього з початку року зареєстрували 15 445 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 230 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 77 401 особу. За останню добу обстежили 907 осіб.Методом ІФА на COVID-19 провели 76 965 обстежень. За останню добу обстежили — 75 осіб.

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