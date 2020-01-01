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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одна смерть і 230 нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу

Одна смерть і 230 нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу
На Волині за останню добу зареєстрували 230 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 115 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м.Нововолинськ – 1).

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ Україний".

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 33, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 25, Горохівський район – 12, Іваничівський район – 5, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 41, Локачинський район – 5, Любомльський район – 7, Любешівський район – 12, Луцький район – 12, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 8, Турійський район – 7, Шацький район – 3.

Загалом станом на 1 листопада в області зареєстрували 13 784 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 751 у дітей та 1 329 у медичних працівників. Одужало 7 843 особи, з них 473 дитини та 918 медичних працівники. 272 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 3223 (в т. ч. 79 летальних)
Луцький район – 1190 (в т. ч. 22 летальних)
м. Нововолинськ – 1162 (в т. ч. 24 летальних)
Володимир-Волинський район – 1195 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район – 626 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район – 343 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 527 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1324 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1187 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 178
Любомльський район – 324 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 469 (в т. ч. 9 летальних)
Маневицький район – 639 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 417 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 339 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район – 188 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 324 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 129 (в т. ч. 2 летальних)

Всього з початку року зареєстрували 15 445 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 230 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 77 401 особу. За останню добу обстежили 907 осіб.

Методом ІФА на COVID-19 провели 76 965 обстежень. За останню добу обстежили — 75 осіб.

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Теги: Волинь, статистика, 1 листопада, коронавірус
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