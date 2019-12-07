1 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:39
1 листопада католики відзначають День всіх святих. Це свято походить від кельтів, які відзначали настання Нового року. За переказами, у День всіх святих душі повертаються до своїх домівок.
Католики цього дня моляться всім святим, після чого йдуть на кладовище, щоб вшанувати померлих. У православному світі 1 листопада в народі відзначають свято на честь священномученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128-ми мучеників. День Садока ще називають Іванів день або Проводи осені, пише "24 канал".
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Павло.
Народні прикмети на 1 листопада
– Якщо цього дня на дах будинку прилетіла сова, то в цій родині скоро буде горе і хтось помре.
– Морозний день 1 листопада видався – на Дмитра Солунського (8 листопада) буде спостерігатися відлига.
– Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.
– Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
– Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекайте врожайного року.
– Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.
– На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима також не стане відрізнятися тріскучими морозами.
– Сорока скаче біля будинку – чекайте новин.
Що можна робити 1 листопада
У хлібі треба запекти кільця, монетки і ґудзики. Шматочки хліба роздати всім, хто хоче дізнатися майбутню долю. Вважається, що той, хто отримав кільце – в прийдешньому році одружиться або вийде заміж; знайдена монетка символізує фінансовий потік, а той, кому попадеться ґудзик – проживе рік без змін.
У цей день можна дізнатися про кількість майбутніх дітей. Для цього треба у посудину з водою виливати по краплі яєчного білка, дивлячись на малюнок, який з'являється на воді. Зображення, яке виллється на воді – символізуватиме стать майбутньої дитини.
Якщо кинути в багаття два каштани, можна дізнатися про злагоду в родині. Треба простежити, чи розкотяться вони в сторони, чи згорять лежачи поруч. Якщо розкотяться – в сім'ї можливі чвари, якщо згорять разом – чекайте спокою, розуміння та затишку.
Що не можна робити 1 листопада
- Сьогодні не можна залишати на ніч сушити речі на вулиці.
- Якщо почуєте цього дня кроки за своєю спиною – не обертайтеся.
- Не можна в цей день відмовляти у милостині, інакше можна жити увесь рік в злиднях.
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Католики цього дня моляться всім святим, після чого йдуть на кладовище, щоб вшанувати померлих. У православному світі 1 листопада в народі відзначають свято на честь священномученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128-ми мучеників. День Садока ще називають Іванів день або Проводи осені, пише "24 канал".
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Павло.
Народні прикмети на 1 листопада
– Якщо цього дня на дах будинку прилетіла сова, то в цій родині скоро буде горе і хтось помре.
– Морозний день 1 листопада видався – на Дмитра Солунського (8 листопада) буде спостерігатися відлига.
– Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.
– Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
– Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекайте врожайного року.
– Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.
– На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима також не стане відрізнятися тріскучими морозами.
– Сорока скаче біля будинку – чекайте новин.
Що можна робити 1 листопада
У хлібі треба запекти кільця, монетки і ґудзики. Шматочки хліба роздати всім, хто хоче дізнатися майбутню долю. Вважається, що той, хто отримав кільце – в прийдешньому році одружиться або вийде заміж; знайдена монетка символізує фінансовий потік, а той, кому попадеться ґудзик – проживе рік без змін.
У цей день можна дізнатися про кількість майбутніх дітей. Для цього треба у посудину з водою виливати по краплі яєчного білка, дивлячись на малюнок, який з'являється на воді. Зображення, яке виллється на воді – символізуватиме стать майбутньої дитини.
Якщо кинути в багаття два каштани, можна дізнатися про злагоду в родині. Треба простежити, чи розкотяться вони в сторони, чи згорять лежачи поруч. Якщо розкотяться – в сім'ї можливі чвари, якщо згорять разом – чекайте спокою, розуміння та затишку.
Що не можна робити 1 листопада
- Сьогодні не можна залишати на ніч сушити речі на вулиці.
- Якщо почуєте цього дня кроки за своєю спиною – не обертайтеся.
- Не можна в цей день відмовляти у милостині, інакше можна жити увесь рік в злиднях.
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