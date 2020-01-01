вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають

Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
Хворим на COVID-19 антибіотики призначають лише у разі загрози розвитку бактеріальної пневмонії, яка виникає на тлі зниження імунітету. "Профілактичне" лікування антибіотиками, як показує практика, неефективне та навіть небезпечне. 

Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у коментарі Gazeta.ua, пише "ТСН".

"COVID-19 – респіраторний вірус. Антибіотики на нього не діють. У лікуванні коронавірусної хвороби очікувати ефекту від них – марна справа. Але є інші супутні моменти, коли призначення буде цілком коректним та необхідним. У багатьох перебіг захворювання досить легкий. Але певна група переносить його важко, бо порушено базовий стан імунної системи. На це впливає безліч чинників. В основному це набуті проблеми з імунітетом та важкі супутні захворювання. На тлі зниженого імунітету швидко приєднується бактеріальна флора та розвиваються пневмонії. Саме в контексті появи бактеріальної пневмонії і призначаються антибіотики", — розповів Євген Дубровський.

За словами Дубровського, пневмонія розвивається не у всіх. Відповідно, не всім показано призначення антибіотиків. Раннє, необґрунтоване, нераціональне їх використання шкодить пацієнту та затягує термін одужання.

"Профілактичне" призначення антибіотиків є серйозною лікувальною помилкою. Але треба бути уважним до стану хворого та вчасно побачити ускладнення, одним з яких може бути пневмонія", — додав інфекціоніст.

Лікар не радить самостійно приймати антибіотики, бо це погіршує природні захисні сили імунітету, сприяє появі власних антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів.

"Порушені строки та схема прийому антибіотика не вбивають бактерії, а лише загартовують останніх та роблять дуже небезпечними у майбутньому. І зрештою, аж ніяк не покращують прогноз чи перебіг захворювання. На COVID-19 антибіотики не діють!" — додав лікар.

Хворим на COVID-19, яких не госпіталізовано, за появи незрозумілих чи небезпечних симптомів, а також за відсутності покращення вже на 5-6 добу, Дубровський радить не панікувати, а терміново звертатися до лікаря. "Подальше самолікування є неефективним", — наголошує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, лікар, антибіотики, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі
Сьогодні, 13:15
Одна смерть і 230 нових випадків: яка ситуація з Covid-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:56
Ранок 1 листопада: в Україні за добу виявили 7 959 випадків коронавірусу, на Волині – 230
Сьогодні, 09:12
5 смертей і 228 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
31 жовтень, 11:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
Сьогодні, 19:18
Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:40
У розкладі руху поїзда «Ковель – Ізов – Червоноград» – зміни
Сьогодні, 18:00
Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 17:14
У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
Сьогодні, 16:29
Схожі новини
Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус Не робимо паніки, – головний медик Луцька про вбивчий коронавірус
27 січень, 10:26
Ранок 31 жовтня: в Україні за добу виявили 8 752 випадки коронавірусу, на Волині – 228 Ранок 31 жовтня: в Україні за добу виявили 8 752 випадки коронавірусу, на Волині – 228
31 жовтень, 09:17
В Україні – найбільша добова кількість нових випадків коронавірусу за весь час пандемії В Україні – найбільша добова кількість нових випадків коронавірусу за весь час пандемії
30 жовтень, 08:50
«Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці «Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці
29 жовтень, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають
Сьогодні, 19:18
 0
Де завтра, 2 листопада, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:40
 0
У розкладі руху поїзда «Ковель – Ізов – Червоноград» – зміни
Сьогодні, 18:00
 0
Для Луцька куплять паркові лавки за майже 200 тисяч гривень
Сьогодні, 17:14
 0
У Миколаєві п'яний чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8