Коронавірус і антибіотики: лікар-інфекціоніст пояснив, чому та коли їх призначають





Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський у коментарі Gazeta.ua,



"COVID-19 – респіраторний вірус. Антибіотики на нього не діють. У лікуванні коронавірусної хвороби очікувати ефекту від них – марна справа. Але є інші супутні моменти, коли призначення буде цілком коректним та необхідним. У багатьох перебіг захворювання досить легкий. Але певна група переносить його важко, бо порушено базовий стан імунної системи. На це впливає безліч чинників. В основному це набуті проблеми з імунітетом та важкі супутні захворювання. На тлі зниженого імунітету швидко приєднується бактеріальна флора та розвиваються пневмонії. Саме в контексті появи бактеріальної пневмонії і призначаються антибіотики", — розповів Євген Дубровський.



За словами Дубровського, пневмонія розвивається не у всіх. Відповідно, не всім показано призначення антибіотиків. Раннє, необґрунтоване, нераціональне їх використання шкодить пацієнту та затягує термін одужання.



"Профілактичне" призначення антибіотиків є серйозною лікувальною помилкою. Але треба бути уважним до стану хворого та вчасно побачити ускладнення, одним з яких може бути пневмонія", — додав інфекціоніст.



Лікар не радить самостійно приймати антибіотики, бо це погіршує природні захисні сили імунітету, сприяє появі власних антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів.



"Порушені строки та схема прийому антибіотика не вбивають бактерії, а лише загартовують останніх та роблять дуже небезпечними у майбутньому. І зрештою, аж ніяк не покращують прогноз чи перебіг захворювання. На COVID-19 антибіотики не діють!" — додав лікар.



Хворим на COVID-19, яких не госпіталізовано, за появи незрозумілих чи небезпечних симптомів, а також за відсутності покращення вже на 5-6 добу, Дубровський радить не панікувати, а терміново звертатися до лікаря. "Подальше самолікування є неефективним", — наголошує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хворим на COVID-19 антибіотики призначають лише у разі загрози розвитку бактеріальної пневмонії, яка виникає на тлі зниження імунітету. "Профілактичне" лікування антибіотиками, як показує практика, неефективне та навіть небезпечне.Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4у коментарі Gazeta.ua, пише "ТСН"."COVID-19 – респіраторний вірус. Антибіотики на нього не діють. У лікуванні коронавірусної хвороби очікувати ефекту від них – марна справа. Але є інші супутні моменти, коли призначення буде цілком коректним та необхідним. У багатьох перебіг захворювання досить легкий. Але певна група переносить його важко, бо порушено базовий стан імунної системи. На це впливає безліч чинників. В основному це набуті проблеми з імунітетом та важкі супутні захворювання. На тлі зниженого імунітету швидко приєднується бактеріальна флора та розвиваються пневмонії. Саме в контексті появи бактеріальної пневмонії і призначаються антибіотики", — розповів Євген Дубровський.За словами Дубровського, пневмонія розвивається не у всіх. Відповідно, не всім показано призначення антибіотиків. Раннє, необґрунтоване, нераціональне їх використання шкодить пацієнту та затягує термін одужання."Профілактичне" призначення антибіотиків є серйозною лікувальною помилкою. Але треба бути уважним до стану хворого та вчасно побачити ускладнення, одним з яких може бути пневмонія", — додав інфекціоніст.Лікар не радить самостійно приймати антибіотики, бо це погіршує природні захисні сили імунітету, сприяє появі власних антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів."Порушені строки та схема прийому антибіотика не вбивають бактерії, а лише загартовують останніх та роблять дуже небезпечними у майбутньому. І зрештою, аж ніяк не покращують прогноз чи перебіг захворювання. На COVID-19 антибіотики не діють!" — додав лікар.Хворим на COVID-19, яких не госпіталізовано, за появи незрозумілих чи небезпечних симптомів, а також за відсутності покращення вже на 5-6 добу, Дубровський радить не панікувати, а терміново звертатися до лікаря. "Подальше самолікування є неефективним", — наголошує він.

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