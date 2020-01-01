У звітному поєдинку «Волинь» програла краматорському «Авангарду»





У звітному поєдинку «Хрестоносці» одразу захопили територіальну перевагу, щоправда, перші гольові нагоди підопічні Василя Сачка створили у середині першого тайму,



"Спочатку з лінії карної зони пробив Амбросій Чачуа, однак м’яч лише трохи не влучив у дальній кут. Згодом після подачі ювіляра Сергія Сімініна, який зіграв свій 250-й матч за «Волинь», з льоту не влучив у ворота Богдан Оринчак. На 35-й хвилині волиняни двічі загрожували воротам гостей після кутових ударів – спочатку ледь не виграв боротьбу прямо на лінії воріт Максим Войтіховський, а уже за хвилину Микита Якубенко відвів загрозу після прямого удару з кутового від Чачуа. У підсумку, на перерву команди пішли без забитих голів", - повідомляють у пресслужбі футбольного клубу.



У другому таймі на поле вийшов Андрій Ляшенко, який замінив Ігоря Сікорського, а «Волинь» продовжила облогу володінь Якубенка. На 58-й хвилині цілий ряд гольових моментів розпочав Іван Цюпа, з потужним ударом якого впорався голкіпер «Авангарда». Невдовзі після кутового дальню стійку замикав Віталій Приндета, однак ударом головою не влучив у ворота. У середині тайму міг вибігати на ворота Оринчак, однак захисників підстрахував Якубенко, а ще за хвилину після передачі Артура Рябова Амбросію Чачуа лише трохи не вистачило для того, аби влучити у дальній верхній кут.



"Голкіпер гостей піймав справжній кураж – на 70-й хвилині він витягнув з «дев’ятки» м’яч після удару головою Войтіховського, а ще за хвилину супершанс мав Владислав Приймак, який з близької відстані спочатку не зумів пробити уже лежачого Якубенка, а потім добив вище воріт! А на 81-й хвилині доля жорстоко покарала «Волинь» за нереалізацію – після подачі кутового захисники «Хрестоносців» відбилися, однак на підбиранні здорово зіграв Дмитро Шинкаренко, який з лінії штрафного майданчика реалізував перший гольовий момент гостей – 0:1…", - додали у "ФК".



До завершення матчу волиняни могли відігруватися. Приймак не реалізував дві можливості, спочатку не влучивши у ворота ударом головою, а потім пробивши у свого гравця, а Войтіховський, який в кінці гри грав на вістрі атаки, після подачі Сімініна бив з льоту, однак неймовірний сейв знову здійснив Якубенко. Фінальний свисток зафіксував несподівану поразку «Волині».



Утім, позаду в «Хрестоносців» лише третина турнірної дистанції, а виправитися за невдачу футболісти зможуть уже в наступному турі – 5 листопада на виїзді вони зіграють виїзний поєдинок проти одного з лідерів чемпіонату – «Гірника-Спорту» з Горішніх Плавнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 10-му турі Першої ліги луцька «Волинь» поступилася краматорському «Авангарду» з рахунком 0:1.У звітному поєдинку «Хрестоносці» одразу захопили територіальну перевагу, щоправда, перші гольові нагоди підопічністворили у середині першого тайму, йдеться на сайті ФК "Волинь"."Спочатку з лінії карної зони пробив, однак м’яч лише трохи не влучив у дальній кут. Згодом після подачі ювіляра, який зіграв свій 250-й матч за «Волинь», з льоту не влучив у воротаНа 35-й хвилині волиняни двічі загрожували воротам гостей після кутових ударів – спочатку ледь не виграв боротьбу прямо на лінії воріт, а уже за хвилинувідвів загрозу після прямого удару з кутового від Чачуа. У підсумку, на перерву команди пішли без забитих голів", - повідомляють у пресслужбі футбольного клубу.У другому таймі на поле вийшов, який замінив, а «Волинь» продовжила облогу володінь Якубенка. На 58-й хвилині цілий ряд гольових моментів розпочав, з потужним ударом якого впорався голкіпер «Авангарда». Невдовзі після кутового дальню стійку замикав, однак ударом головою не влучив у ворота. У середині тайму міг вибігати на ворота, однак захисників підстрахував, а ще за хвилину після передачілише трохи не вистачило для того, аби влучити у дальній верхній кут."Голкіпер гостей піймав справжній кураж – на 70-й хвилині він витягнув з «дев’ятки» м’яч після удару головою Войтіховського, а ще за хвилину супершанс мав, який з близької відстані спочатку не зумів пробити уже лежачого Якубенка, а потім добив вище воріт! А на 81-й хвилині доля жорстоко покарала «Волинь» за нереалізацію – після подачі кутового захисники «Хрестоносців» відбилися, однак на підбиранні здорово зіграв, який з лінії штрафного майданчика реалізував перший гольовий момент гостей – 0:1…", - додали у "ФК".До завершення матчу волиняни могли відігруватися. Приймак не реалізував дві можливості, спочатку не влучивши у ворота ударом головою, а потім пробивши у свого гравця, а Войтіховський, який в кінці гри грав на вістрі атаки, після подачі Сімініна бив з льоту, однак неймовірний сейв знову здійснив Якубенко. Фінальний свисток зафіксував несподівану поразку «Волині».Утім, позаду в «Хрестоносців» лише третина турнірної дистанції, а виправитися за невдачу футболісти зможуть уже в наступному турі – 5 листопада на виїзді вони зіграють виїзний поєдинок проти одного з лідерів чемпіонату – «Гірника-Спорту» з Горішніх Плавнів.

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