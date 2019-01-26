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У Карпатах через сніг та туман заблукали туристи

У Карпатах через сніг та туман заблукали туристи
У Карптах двоє туристів заблукали в гірськійй місцевості через ускладнені погодні умови - мокрий сніг та туман.

Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області.

31 жовтня о 14:35 до начальника 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області поступило повідомлення про те, що туристи: 1999 р.н. та 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, у зв’язку із ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування та не можуть самостійно продовжувати рух. Телефонний зв'язок з особами періодично підтримувався.

О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направили 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення - пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ «Заросляк», де туристи залишились на ночівлю.


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Теги: Карпати, пошуки, туристи
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