У Карпатах через сніг та туман заблукали туристи





Про це



31 жовтня о 14:35 до начальника 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області поступило повідомлення про те, що туристи: 1999 р.н. та 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, у зв’язку із ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування та не можуть самостійно продовжувати рух. Телефонний зв'язок з особами періодично підтримувався.



О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направили 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення - пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ «Заросляк», де туристи залишились на ночівлю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Карптах двоє туристів заблукали в гірськійй місцевості через ускладнені погодні умови - мокрий сніг та туман.Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області.31 жовтня о 14:35 до начальника 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області поступило повідомлення про те, що туристи: 1999 р.н. та 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, у зв’язку із ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування та не можуть самостійно продовжувати рух. Телефонний зв'язок з особами періодично підтримувався.О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направили 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення - пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ «Заросляк», де туристи залишились на ночівлю.

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