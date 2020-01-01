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Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі

Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі
Осінні канікули завершуються і від завтра, 2 листопада, усі заклади загальної середньої освіти Шацького району розпочинають навчання за очною (денною) формою.

Про це повідомляє відділ освіти, молоді та спорту Шацької районної державної адміністрації.

Рішення про перехід на інші форми навчання (дистанційна та/або змішана) будуть прийматися кожним закладом окремо в залежності від кількості випадків захворюваності серед учнів та працівників.

Просять дотримуватися протиепідемічних заходів.

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Теги: Шацький район, коронавірцс, навчання
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