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Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені

Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені
Листопаді в Україні буде теплим: середня місячна температура очікується в межах 1-8 градусів тепла, а в горах опуститься до 0+3 градусів.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Укргідрометцентру, передає "ТСН".

У західних областях такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень. На решті території - на 1-1,5 градусів вище за середні багаторічні значення.

"У листопаді у більшості областей здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів тепла у бік зниження, місцями на півдні Одещини та Криму - у грудні, у гірських районах, на сході та північному сході країни - наприкінці жовтня", - йдеться в повідомленні.

Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менше за норму - 28-32 мм. На решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм.


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Теги: погода, осінь, синоптики, Україна
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