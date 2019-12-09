Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені





Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Укргідрометцентру,



У західних областях такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень. На решті території - на 1-1,5 градусів вище за середні багаторічні значення.



"У листопаді у більшості областей здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів тепла у бік зниження, місцями на півдні Одещини та Криму - у грудні, у гірських районах, на сході та північному сході країни - наприкінці жовтня", - йдеться в повідомленні.



Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менше за норму - 28-32 мм. На решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Листопаді в Україні буде теплим: середня місячна температура очікується в межах 1-8 градусів тепла, а в горах опуститься до 0+3 градусів.Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Укргідрометцентру, передає "ТСН".У західних областях такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень. На решті території - на 1-1,5 градусів вище за середні багаторічні значення."У листопаді у більшості областей здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів тепла у бік зниження, місцями на півдні Одещини та Криму - у грудні, у гірських районах, на сході та північному сході країни - наприкінці жовтня", - йдеться в повідомленні.Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менше за норму - 28-32 мм. На решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм.

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