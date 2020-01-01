З Польщі видворять українців, які хотіли втекти з карантину
Сьогодні, 15:53
Двох українців, які хотіли оминути карантин у Польщі, відправлять на батьківщину.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadodrzanski.strazgraniczna.pl, у Любуському, Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах проходила перевірка законності перебування іноземців на території Польщі.
Під час контролю прикордонники виявили двох українців, які порушили правила проходження карантину. Перетнувши кордон з Польщею, вони вирішили не відбувати десять днів на карантині, а одразу поїхати до Німеччини.
За вчинене вони мають сплатити штраф. Крім того, проти затриманих українців розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.
Таке ж покарання у вигляді штрафу та видворення очікує й ще на кількох громадян України, затриманих під час перевірки. Четверо з них протермінували дозволений термін перебування в Польщі, при цьому двоє працювали нелегально, а ще двоє попалися на тому, що надали прикордонникам підроблені документи.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadodrzanski.strazgraniczna.pl, у Любуському, Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах проходила перевірка законності перебування іноземців на території Польщі.
Під час контролю прикордонники виявили двох українців, які порушили правила проходження карантину. Перетнувши кордон з Польщею, вони вирішили не відбувати десять днів на карантині, а одразу поїхати до Німеччини.
За вчинене вони мають сплатити штраф. Крім того, проти затриманих українців розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.
Таке ж покарання у вигляді штрафу та видворення очікує й ще на кількох громадян України, затриманих під час перевірки. Четверо з них протермінували дозволений термін перебування в Польщі, при цьому двоє працювали нелегально, а ще двоє попалися на тому, що надали прикордонникам підроблені документи.
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