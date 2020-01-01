З Польщі видворять українців, які хотіли втекти з карантину





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Під час контролю прикордонники виявили двох українців, які порушили правила проходження карантину. Перетнувши кордон з Польщею, вони вирішили не відбувати десять днів на карантині, а одразу поїхати до Німеччини.



За вчинене вони мають сплатити штраф. Крім того, проти затриманих українців розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.



Таке ж покарання у вигляді штрафу та видворення очікує й ще на кількох громадян України, затриманих під час перевірки. Четверо з них протермінували дозволений термін перебування в Польщі, при цьому двоє працювали нелегально, а ще двоє попалися на тому, що надали прикордонникам підроблені документи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох українців, які хотіли оминути карантин у Польщі, відправлять на батьківщину.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadodrzanski.strazgraniczna.pl, у Любуському, Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах проходила перевірка законності перебування іноземців на території Польщі.Під час контролю прикордонники виявили двох українців, які порушили правила проходження карантину. Перетнувши кордон з Польщею, вони вирішили не відбувати десять днів на карантині, а одразу поїхати до Німеччини.За вчинене вони мають сплатити штраф. Крім того, проти затриманих українців розпочали адміністративне провадження, щоб повернути їх на батьківщину.Таке ж покарання у вигляді штрафу та видворення очікує й ще на кількох громадян України, затриманих під час перевірки. Четверо з них протермінували дозволений термін перебування в Польщі, при цьому двоє працювали нелегально, а ще двоє попалися на тому, що надали прикордонникам підроблені документи.

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