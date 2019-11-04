вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО

Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
20-річному мешканцю села Бобли повідомили про підозру в неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.

Упродовж вересня-жовтня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту ним канабісу.

У ході обшуку, проведеного в оселі молодика у Боблах та в належному йому нежитловому приміщені в селі Соловичі Турійського району 31 жовтня цього року, працівники поліції виявили й вилучили близько 300 грамів цього наркотичного засобу, згортки з підготовленим до збуту канабісом та рослини коноплі.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Правоохоронці з'ясовують також питання щодо наявності в молодика спільників.

Триває досудове розслідування.

Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, молодик, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Обрали нового ректора ЛНТУ
Оголосили офіційні результати виборів мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені
Сьогодні, 14:30
Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі
Сьогодні, 13:15
У Карпатах через сніг та туман заблукали туристи
Сьогодні, 12:40
Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Парочка з Рівненщини реалізовувала на Волині наркотики через «закладки». ФОТО Парочка з Рівненщини реалізовувала на Волині наркотики через «закладки». ФОТО
17 липень, 23:18
Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО Волинські правоохоронці викрили «закладчика». ФОТО. ВІДЕО
23 травень, 11:02
Волинянин перетворив літню кухню у наркопритон Волинянин перетворив літню кухню у наркопритон
04 листопад, 2019, 16:24
На Волині судитимуть два наркоугруповання На Волині судитимуть два наркоугруповання
08 червень, 2019, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики розповіли, яким буде останній місяць осені
Сьогодні, 14:30
 0
Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 13:46
 0
Чи повернуться учні до шкіл після канікул у Шацькому районі
Сьогодні, 13:15
 0
У Карпатах через сніг та туман заблукали туристи
Сьогодні, 12:40
 0
Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8