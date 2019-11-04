Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО
Сьогодні, 13:46
20-річному мешканцю села Бобли повідомили про підозру в неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Упродовж вересня-жовтня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту ним канабісу.
У ході обшуку, проведеного в оселі молодика у Боблах та в належному йому нежитловому приміщені в селі Соловичі Турійського району 31 жовтня цього року, працівники поліції виявили й вилучили близько 300 грамів цього наркотичного засобу, згортки з підготовленим до збуту канабісом та рослини коноплі.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Правоохоронці з'ясовують також питання щодо наявності в молодика спільників.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Упродовж вересня-жовтня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту ним канабісу.
У ході обшуку, проведеного в оселі молодика у Боблах та в належному йому нежитловому приміщені в селі Соловичі Турійського району 31 жовтня цього року, працівники поліції виявили й вилучили близько 300 грамів цього наркотичного засобу, згортки з підготовленим до збуту канабісом та рослини коноплі.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Правоохоронці з'ясовують також питання щодо наявності в молодика спільників.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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