Зафіксували 5 випадків збуту: волинська поліція затримала 20-річного наркоділка. ФОТО





Про це



Упродовж вересня-жовтня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту ним канабісу.



У ході обшуку, проведеного в оселі молодика у Боблах та в належному йому нежитловому приміщені в селі Соловичі Турійського району 31 жовтня цього року, працівники поліції виявили й вилучили близько 300 грамів цього наркотичного засобу, згортки з підготовленим до збуту канабісом та рослини коноплі.



Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



Правоохоронці з'ясовують також питання щодо наявності в молодика спільників.



Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-річному мешканцю села Бобли повідомили про підозру в неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.Упродовж вересня-жовтня 2020 року правоохоронці зафіксували п’ять епізодів збуту ним канабісу.У ході обшуку, проведеного в оселі молодика у Боблах та в належному йому нежитловому приміщені в селі Соловичі Турійського району 31 жовтня цього року, працівники поліції виявили й вилучили близько 300 грамів цього наркотичного засобу, згортки з підготовленим до збуту канабісом та рослини коноплі.Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Правоохоронці з'ясовують також питання щодо наявності в молодика спільників.Триває досудове розслідування.

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