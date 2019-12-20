У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО





Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.



З цієї нагоди божественну літургію в громаді Святителя Миколая Чудотворця очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Із владикою правили: горохівський декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Назарій Шийка, інше духовенство благочиння.



Богослужіння завершилося нагородженням церковними відзнаками активних парафіян і традиційною хресною ходою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звиняче Горохівського деканату відзначили 100-річчя освячення церкви.Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.З цієї нагоди божественну літургію в громаді Святителя Миколая Чудотворця очолив митрополит Луцький і ВолинськийІз владикою правили: горохівський декан протоієрейнастоятель священник, інше духовенство благочиння.Богослужіння завершилося нагородженням церковними відзнаками активних парафіян і традиційною хресною ходою.

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