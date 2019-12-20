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У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО

У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
У селі Звиняче Горохівського деканату відзначили 100-річчя освячення церкви.

Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.

З цієї нагоди божественну літургію в громаді Святителя Миколая Чудотворця очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Із владикою правили: горохівський декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Назарій Шийка, інше духовенство благочиння.

Богослужіння завершилося нагородженням церковними відзнаками активних парафіян і традиційною хресною ходою.

У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО

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Теги: ювілей церкви, Горохівський район, ПЦУ
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