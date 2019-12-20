У селі на Волині відзначили 100-літній ювілею храму. ФОТО
Сьогодні, 20:43
У селі Звиняче Горохівського деканату відзначили 100-річчя освячення церкви.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
З цієї нагоди божественну літургію в громаді Святителя Миколая Чудотворця очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Із владикою правили: горохівський декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Назарій Шийка, інше духовенство благочиння.
Богослужіння завершилося нагородженням церковними відзнаками активних парафіян і традиційною хресною ходою.
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Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
З цієї нагоди божественну літургію в громаді Святителя Миколая Чудотворця очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Із владикою правили: горохівський декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель священник Назарій Шийка, інше духовенство благочиння.
Богослужіння завершилося нагородженням церковними відзнаками активних парафіян і традиційною хресною ходою.
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